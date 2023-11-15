Такою думкою із 24 Каналом поділився експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він підкреслив, що Китай більше не вважає Росію надійним об'єктом для своїх інвестицій.

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США не перетягне Китай на бік Заходу

На зустрічі у Сан-Франциско Китай у будь-якому випадку відстоюватиме виключно свої інтереси. І США готові до цього, адже їхнє головне прагнення – встановити із Пекіном надійний канал зв'язку, який би допоміг розуміти логіку його дій.

США поставили Китай перед вибором: якщо ви хочете мати доступ до технологій та ринків, то не допомагаєте Росії. Щойно ви починаєте допомагати Росії – попадаєте під такі ж санкції,

– пояснив Краєв.

Політика Вашингтона щодо Китаю є досить прагматичною, адже американські урядовці розуміють, що незалежно від того, чи дотримуватиметься Пекін правил, чи порушуватиме їх, він все одно залишатиметься конкурентом США. Втім, адміністрація Байдена вважає, що із так само прагматичним Китаєм можна домовитись бодай про базові речі.

Вплив Китаю на Росію

Водночас протягом усього 2023 року відносини Москви та Пекіна були вкрай напруженими. Почався він із візиту Сі до Владіміра Путіна – однак одразу після цього Росія прийняла рішення розмістити ядерну зброю в Білорусі, намагаючись перевірити "червоні лінії" Китаю.

А вже влітку Кремль зіпсував своє реноме виходом із зернової угоди, яка була корисною для Пекіна. І у відповідь на це Китай почав тиснути на Росію на дипломатичному та економічному рівнях.

Показовим тут є проєкт газогону "Сила Сибіру 2", на який у Кремлі дуже розраховували. Однак на зустрічі в Китаї російська делегація отримала відкоша, і тепер Пекін переспрямовує свої інвестиції на будівництво нової лінії газопроводу з Туркменістаном.

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"Ще на початку минулого року було важко уявити, що Китай готовий кинути 15-річний проєкт з росіянами заради контактів із Туркменістаном. Але зараз ми живемо в таких реаліях. Насправді у Китаю є свої важелі впливу на Росію й вони насамперед – економічні", – зазначив Краєв.

Сьогодні Росія є невалідним активом і вкладатися в неї – ризик. Зараз страхові компанії здебільшого не братимуться за угоди, якщо в них беруть участь російські контрагенти. Росія стала токсичною з дипломатичної точки зору країною, і саме тому відмова від поглиблення економічної співпраці з Москвою – це питання прагматики для Китаю.

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