Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, в первую очередь Байден и Си будут говорить о действиях России.

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Вопросы, которые обсудят Байден и Си

Николай Давыдюк отметил, что в рамках встреч Штатов и Китая, прежде всего, обсуждают безопасность государств и торговлю. В первую очередь будет стоять вопрос, что делать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Думаю, что прежде всего будет стоять вопрос России, что делать с Путиным. Потому что Китаю не нравятся ядерные угрозы России, Штатам тоже. Вопрос по Украине дальше. Но это не значит, что это хуже. Напротив. Если будет правильное решение по России, то это нормально,

– считает он.

По мнению политолога, ситуация в Украине войдет в топ-5 вопросов, которые обсудят Джо Байден и Си Цзиньпин. Ведь наша безопасность – это безопасность всего мира.

"Но не нужно думать, что Си будет защищать Путина. Для Си чем слабее Путин, тем лучше. Я думаю, что такие истории пойдут не на усиление Путина. Они его точно "пощипают" на международной арене, мировой безопасности и экономически", – добавил политолог.

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