Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, в первую очередь Байден и Си будут говорить о действиях России.
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Вопросы, которые обсудят Байден и Си
Николай Давыдюк отметил, что в рамках встреч Штатов и Китая, прежде всего, обсуждают безопасность государств и торговлю. В первую очередь будет стоять вопрос, что делать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Думаю, что прежде всего будет стоять вопрос России, что делать с Путиным. Потому что Китаю не нравятся ядерные угрозы России, Штатам тоже. Вопрос по Украине дальше. Но это не значит, что это хуже. Напротив. Если будет правильное решение по России, то это нормально,
– считает он.
По мнению политолога, ситуация в Украине войдет в топ-5 вопросов, которые обсудят Джо Байден и Си Цзиньпин. Ведь наша безопасность – это безопасность всего мира.
"Но не нужно думать, что Си будет защищать Путина. Для Си чем слабее Путин, тем лучше. Я думаю, что такие истории пойдут не на усиление Путина. Они его точно "пощипают" на международной арене, мировой безопасности и экономически", – добавил политолог.
Давыдюк о встрече Байдена и Си: смотрите видео
Встреча Байдена и Си: что известно
- В июне 2023 года президент США Джо Байден заявил журналистам, что в течение нескольких следующих месяцев планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. В последний раз между ними был разговор в рамках саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
- Издание The Wall Street Journal написало, что глава МИД Китая Ван И посетит Вашингтон для подготовки ко встрече Байдена и Си.
- В письме, отправленном Национальному комитету по американо-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Си Цзиньпин заявил, что готов сотрудничать с США. Китайский президент призвал к более стабильным двусторонним связям, которые, по его словам, должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".
- Издание Reuters отметило, что лидеры могут встретиться в ноябре 2023 года. Вашингтон и Пекин договорились о встречах Джо Байдена и Си Цзиньпина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
- Также в материале говорится, что Ван И и Джо Байден встретились в Вашингтоне. Переговоры продолжались в течение одного часа.