Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, насамперед Байден та Сі говоритимуть про дії Росії.
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Питання, які обговорять Байден та Сі
Микола Давидюк зазначив, що у рамках зустрічей Штатів та Китаю насамперед обговорюють безпеку держав та торгівлю. Насамперед стоятиме питання, що робити із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.
Думаю, що насамперед буде стояти питання Росії, що робити з Путіним. Бо Китаю не подобаються ядерні погрози Росії, Штатам також. Питання щодо України далі. Але це не означає, що це гірше. Навпаки. Якщо буде правильне рішення щодо Росії, то це нормально,
– вважає він.
Як припустив політолог, ситуація в Україні увійде у топ-5 питань, які обговорять Джо Байден та Сі Цзіньпін. Адже наша безпека – це безпека всього світу.
"Але не потрібно думати, що Сі буде захищати Путіна. Для Сі чим слабший Путін, тим краще. Я думаю, що такі історії підуть не на посилення Путіна. Вони його точно "пощипають" на міжнародній арені, світовій безпеці та економічно", – додав політолог.
Давидюк про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео
Зустріч Байдена та Сі: що відомо
- У червні 2023 року президент США Джо Байден заявив журналістам, що упродовж кількох наступних місяців планує зустрітися із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Востаннє між ними була розмова у межах саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022 року.
- Видання The Wall Street Journal написало, що очільник МЗС Китаю Ван Ї відвідає Вашингтон для підготовки до зустрічі Байдена та Сі.
- У листі, відправленому Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, Сі Цзіньпін заявив, що готовий співпрацювати зі США. Китайський президент закликав до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які, за його словами, мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці".
- Видання Reuters зазначило, що лідери можуть зустрітися у листопаді 2023 року. Вашингтон та Пекін домовилися про зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.
- Також у матеріалі мовиться, що Ван Ї та Джо Байден зустрілися у Вашингтоні. Переговори тривали протягом однієї години.