Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, насамперед Байден та Сі говоритимуть про дії Росії.

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Питання, які обговорять Байден та Сі

Микола Давидюк зазначив, що у рамках зустрічей Штатів та Китаю насамперед обговорюють безпеку держав та торгівлю. Насамперед стоятиме питання, що робити із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Думаю, що насамперед буде стояти питання Росії, що робити з Путіним. Бо Китаю не подобаються ядерні погрози Росії, Штатам також. Питання щодо України далі. Але це не означає, що це гірше. Навпаки. Якщо буде правильне рішення щодо Росії, то це нормально,

– вважає він.

Як припустив політолог, ситуація в Україні увійде у топ-5 питань, які обговорять Джо Байден та Сі Цзіньпін. Адже наша безпека – це безпека всього світу.

"Але не потрібно думати, що Сі буде захищати Путіна. Для Сі чим слабший Путін, тим краще. Я думаю, що такі історії підуть не на посилення Путіна. Вони його точно "пощипають" на міжнародній арені, світовій безпеці та економічно", – додав політолог.

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