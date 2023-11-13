Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, если Байден и Си и будут говорить об Украине, так все равно важные решения относительно прекращения войны не будут приняты.

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Встреча не станет исторической

Олег Лисный отметил, что на встрече Джо Байден и Си Цзиньпин, скорее всего, не обойдут тем Украины и войны между ХАМАС и Израилем. Однако эта встреча не остановит ни одной войны и не станет исторической.

Вероятно, переговоры лидеров будут ограничены по времени. Поэтому Байден и Си будут больше говорить об отношениях США и Китая, ведь между государствами есть немало нерешенных вопросов.

Я бы не хотел, чтобы мы завышали ожидания, потому что становится очень больно, когда они не оправдываются. Кроме того, пока они не сядут за стол или не выйдут к прессе, выводы мы не сможем сделать,

– сказал он.

Лисный о переговорах Байдена и Си: смотрите видео

Китаю нужна слабая Россия

По мнению политолога, Китай может повлиять на Россию экономически. Однако Си Цзиньпин не имеет такого влияния, чтобы вынудить Владимира Путина завершить войну против Украины.

Кроме того, Китаю выгодна слабая Россия. А чем дольше страна-агрессор воюет, тем она слабее.

Китай тоже имеет много непростых вопросов с США. Ему интересно посмотреть, как Путин переходит эти красные линии, получит ли он за это, или на это закрывают глаза. Си Цзиньпину нужна слабая Россия,

– объяснил Лесной.

Встреча Байдена и Си: главное