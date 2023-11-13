Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, якщо Байден та Сі й говоритимуть про Україну, то все одно важливих рішень щодо припинення війни не буде прийнято.
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Зустріч не стане історичною
Олег Лісний зазначив, що на зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін, найімовірніше, не оминуть тем України та війни між ХАМАС та Ізраїлем. Однак ця зустріч не зупинить жодної війни та не стане історичною.
Ймовірно, переговори лідерів будуть обмежені у часі. Тому Байден та Сі більше говоритимуть про відносини США та Китаю, адже між державами є чимало нерозв'язаних питань.
Я не хотів би, щоб ми завищували очікування, тому що стає дуже боляче, коли вони не виправдовуються. Крім того, поки вони не сядуть за стіл або не вийдуть до преси, висновки ми не зможемо зробити,
– сказав він.
Лісний про переговори Байдена та Сі: дивіться відео
Китаю потрібна слабка Росія
На думку політолога, Китай може вплинути на Росію економічно. Проте Сі Цзіньпін не має такого впливу, щоб змусити Владіміра Путіна завершити війну проти України.
З іншого боку, Китаю вигідна слабка Росія. А чим довше країна-агресорка воює, тим вона слабша.
Китай теж має багато непростих питань зі США. Йому цікаво подивитися, як Путін переходить ці червоні лінії, чи він за це отримає, чи на це закривають очі. Сі Цзіньпіну потрібна слабка Росія,
– пояснив Лісний.
Зустріч Байдена та Сі: головне
- Сі Цзіньпін 25 жовтня заявив, що готовий співпрацювати зі США. Про це мовилося у його листі, який він надіслав Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку.
- Для підготовки до зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна Вашингтон відвідував глава МЗС Китаю Ван Ї. Його зустріч із лідером США тривала одну годину.
- Раніше видання Reuters повідомляло, що переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна можуть відбутись під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходитиме 11 – 17 листопада у Сан-Франциско.
- У Білому домі повідомили, що особиста зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбудеться 15 листопада. Лідери обговорять питання відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, президенти поговорять про низку регіональних і глобальних питань.