Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, якщо Байден та Сі й говоритимуть про Україну, то все одно важливих рішень щодо припинення війни не буде прийнято.

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Зустріч не стане історичною

Олег Лісний зазначив, що на зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін, найімовірніше, не оминуть тем України та війни між ХАМАС та Ізраїлем. Однак ця зустріч не зупинить жодної війни та не стане історичною.

Ймовірно, переговори лідерів будуть обмежені у часі. Тому Байден та Сі більше говоритимуть про відносини США та Китаю, адже між державами є чимало нерозв'язаних питань.

Я не хотів би, щоб ми завищували очікування, тому що стає дуже боляче, коли вони не виправдовуються. Крім того, поки вони не сядуть за стіл або не вийдуть до преси, висновки ми не зможемо зробити,

– сказав він.

Лісний про переговори Байдена та Сі: дивіться відео

Китаю потрібна слабка Росія

На думку політолога, Китай може вплинути на Росію економічно. Проте Сі Цзіньпін не має такого впливу, щоб змусити Владіміра Путіна завершити війну проти України.

З іншого боку, Китаю вигідна слабка Росія. А чим довше країна-агресорка воює, тим вона слабша.

Китай теж має багато непростих питань зі США. Йому цікаво подивитися, як Путін переходить ці червоні лінії, чи він за це отримає, чи на це закривають очі. Сі Цзіньпіну потрібна слабка Росія,

– пояснив Лісний.

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