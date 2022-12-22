Байден готов встретиться с Путиным, но есть условие, – Белый дом
В администрации президента США сообщили о возможности встречи Байдена с кремлевским диктатором. К слову, накануне Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским.
Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако, по словам Кирби, встреча Байдена и Путина состоится только при одном условии, передает 24 канал.
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Какое условие встречи двух президентов
Кирби подчеркнул, что президент США Байден готов встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным в случае готовности последнего к переговорам.
Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам,
– подчеркнул чиновник.
Следует отметить, что накануне Байден принимал в США украинскую делегацию во главе с Зеленским. Глава государства совершил свою первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США Зеленский выступил перед Конгрессом.
Поездка Зеленского в США: коротко
- После посещения Бахмута Зеленский сразу отправился в США. Во время пресс-конференции двух президентов Байден отметил несокрушимость и силу украинского народа. Президент США заявил, что украинцы вдохновляют весь мир.
- Зеленский поблагодарил весь американский народ за поддержку и отметил роль Байдена в формировании коалиции, которая заботится о сохранении мирового правопорядка. В то же время, президент США заверил, что поддержка Украины со стороны США в 2023 году не будет уменьшаться.
- Перед встречей Зеленского с Байденом, в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине. Он очень важен, ведь в него входят системы ПВО Patriot, которые наше государство просило передать в течение месяцев. Более того, этим вопросом лично занимался Зеленский.
- Все о встречах Зеленского и Байдена читайте в материале.