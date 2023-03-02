Миру следует прекращать рефлексии, – в ОПУ прокомментировали встречу Блинкена с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину поговорили во время саммита G20. Мир должен прекратить рефлексии на заявления страны-агрессорки, потому что эти слова ничего не стоят.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все причастные к страшным событиям в Украине должны обязательно сидеть на скамье подсудимых, иначе война никогда не закончится.

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"Нужно довести войну до конца, чтобы все эти субъекты сели на скамью подсудимых, а мы имели возможность задать им вопросы и посмотреть на эти дрожащие руки. Это важно для памяти наших погибших людей, погибших Героев. Я искренне так считаю, потому что иначе война никогда не закончится", – подчеркнул Подоляк.

Миру следует прекращать рефлексии на заявления России

Подоляк отметил, что сегодня появилась информация о встрече Блинкена с Лавровым во время саммита "Большой двадцатки". Советник главы ОПУ обратил внимание, что, как свидетельствуют официальные источники, во время встречи госсекретарь Соединенных Штатов говорил о двух вещах. В частности, о поддержке Украины.

"О том, что будут помогать Украине ровно столько, сколько нужно, чтобы эта война была правильно финализирована. И это каждый день кто-то проговаривает на разных уровнях. В частности, на уровне президентов, включая господина Байдена. Вчера он также заявил, что Украина будет свободной, а война закончится правильно. Это очень важные месседжи, – отметил он.

По словам Михаила Подоляка, также Блинкен упомянул о том, что Россия грубо приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Но я хочу, чтобы мир перестал рефлексировать на эти совершенно никчемные заявления России, они ничего не стоят. Это просто заявления надутых персонажей, которые уж очень боятся,

– добавил советник главы ОПУ.

Подоляк о встрече Блинкена и Лаврова: смотрите видео

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