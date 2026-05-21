После поездки Трампа в Китай создали 2 группы по окончанию войны в Украине, –республиканец
Недавно Дональд Трамп совершил поездку в Китай и встретился с Си Цзиньпином. Во время нее американский лидер достиг всего, чего хотел.
Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что, в частности, Трампу удалось дистанцировать Пекин от Ирана. Однако самым главным является другое заявление Си Цзиньпина по Украине.
О создании 2 групп по окончанию войны в Украине
По словам республиканца, китайский лидер заявил, что война в Украине должна завершиться на справедливых условиях.
Поэтому после поездки Трампа в Китай создали 2 группы по окончанию войны в Украине – китайскую и американскую. Последнюю возглавляет Марко Рубио,
– подчеркнул он.
Однако чтобы эти две группы работали эффективно, Пекин должен полностью отказаться от помощи для России.
Обратите внимание! Аналитик, президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов объяснил, что вопрос российско-украинской войны является важным и для Китая, и для США. Он поднимался в одном блоке обсуждения вместе с Тайванем и войной в Иране.
Пинкус добавил, что результаты этой встречи повлияли и на встречу Си с Владимиром Путиным, которая состоялась позже. Российский диктатор рассчитывал на поставки нефти и газа из России в Китай, но китайский лидер ему отказал. Также Пекин решил не продолжать российский проект "Сила Сибири-2". Это пощечина Путину, ведь Си пообещал покупать нефть и газ в Америке.
Как происходила встреча Трампа и Си?
- Трамп стремился сместить акценты с геополитической конфронтации между США и Китаем на договоренности о крупных экономических соглашениях. Известно, что за кулисами лидеры обсуждали войну России против Украины.
- Си мог сказать Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину. В то же время Трамп предложил США, Китаю и России совместно противодействовать Международному уголовному суду.