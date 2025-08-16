15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на Аляске. С российским диктатором приехала его делегация, которая была просто "для галочки".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины и дипломат Владимир Огрызко, подчеркнув, что эти люди не имеют права голоса. Вероятно, что когда придет время, Путину они уже станут ненужны и он распорядится отправить их подальше от Кремля.

Смотрите также От встречи на Аляске есть определенный позитив: Трамп будет вынужден надавить на Путина при одном условии

Что представляла собой делегация Путина на Аляске?

На встрече с Трампом на Аляске российская делегация состояла из 5 человек – это министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Эта команда – люди, которые уже ничего не могут. Путин привлек их, чтобы показать, чтобы все знали, что не только он проиграл войну. Думаю, в конечном итоге, они будут первые в списке на ссылку,

– отметил Экс-министр иностранных дел Украины.

По его словам, стоило только посмотреть на ответы Лаврова российским журналистам – он ворчал, был во всем недоволен и понимал, что любой вопрос – это предел срыва, потому что он главный дипломат страны-изгоя, а это – провал.

Кроме того, люди из делегации, которые отвечают за экономику России, еще раньше удивлялись, когда Путин рассказывал о "замечательной" экономической ситуации в стране.

Кстати, Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР". Огрызко добавил, что это очередное доказательство того, что все люди на свете смотрят в будущее, а россияне – в прошлое, которое является для них счастьем. Они не хотят развиваться и искать новые возможности. Это должны были бы учесть американцы.