"Почему он этого не сказал?": республиканец жестко раскритиковал Трампа

Во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пытался объяснить важность гарантий безопасности для Украины после окончания войны. Вместо того, чтобы его выслушать и оказать сопротивление, президент США выбрал противоположную риторику.

Трамп допустил много ошибок относительно встречи, но основная касалась именно безопасности Украины. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что США должны чувствовать вину за ошибки прошлого.

Смотрите также У Путина рады, что видение внешней политики США "во многом совпадает" с Россией

Основная ошибка Трампа и встречи

По словам общественного деятеля, встреча Зеленского и Трампа действительно была ужасной. но не катастрофической.

И США, и Украина имели положительные ожидания, планировали подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп перед этим даже изменил риторику и "забыл", что назвал президента Украины "диктатором" и встретил Зеленского лично перед входом в Белый дом.

По мнению Пинкуса, Трамп допустил много ошибок – встречу не стоило транслировать по телевидению. Кроме того, справедливый мир, о котором все время говорил президент США, – это возвращение оккупированных территорий Украины. Поэтому наша страна и хотела получить подписание соглашения о полезных ископаемых, в котором бы были гарантии безопасности.

Я удивлен, почему Трамп противится предоставлять гарантии. НАТО – ненужное, но гарантии кто-то же должен дать. По логике, Зеленский прав на все 100%

– подчеркнул он.

Общественный деятель отметил, что на встрече США должны были бы вспомнить Будапештский меморандум. Тогда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на слабые гарантии безопасности. Трамп бежал бы просто попросить прощения, но оно сейчас стоит жизни тысячи украинцев.

Ну почувствуйте вину, друзья (США – 24 Канал). Скажите, что вы виноваты, потому сейчас берете Украину под свою крышу, чего не сделали ни в 2014 году, ни в 2022 году. Трамп должен был это сказать. Однако он играет роль не защитника, а посредника, который хочет, чтобы и Россия, и Украина пошли на уступки,

– подчеркнул Пинкус.

Он отметил, что Зеленский пытался объяснить Трампу, что с диктатором Владимиром Путиным не может быть никаких разговоров о мире. Кроме того, ход разговора двух президентов на встрече в Овальном кабинете изменил Джей Ди Вэнс, который всяко поддакивал Трампу.

Интересно, что после встречи администрация Трампа высказалась, что хочет публичных извинений от Зеленского для восстановления отношений. По мнению Трампа, именно президент Украины должен "все уладить".