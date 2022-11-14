Освобождение Херсона добавило Байдену козырей на встрече с Си Цзиньпином, – аналитик

В преддверии саммита G20 состоялась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. В частности, лидеры обсудили вопрос российско-украинской войны.

Важный аспект – результаты промежуточных выборов в США. Это придало Байдену определенное психологическое преимущество и уверенность. Об этом 24 каналу сказал политолог-американист, аналитик "Интерньюз Украина" Владислав Фарапонов.

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Результаты ВСУ – преимущество для Байдена

Учитывая статус государств, их стремления и ценности, повестка дня саммита G20 будет достаточно широкой. Важно, что Белый дом четко отметил вопрос полномасштабного вторжения России в Украину.

"В целом это лучше, чем конфронтация. Я убежден, что встреча больше была сфокусирована на двусторонних отношениях, но все равно удалось включить и глобальные вопросы", – отмечает политолог. Для США и Китая хорошо, отмечает аналитик, что встреча была организована в очном формате.

Фарапонов убежден, что радостные новости с юга Украины добавили козырей Байдену. США получили возможность четко подчеркнуть, что помогают победителям, ведь украинская армия в очередной раз продемонстрировала способность уверенно возвращать свои территории. В частности, это удалось из-за большого объема помощи со стороны Соединенных Штатов. Поэтому страна будет продолжать настаивать и поддерживать наше государство.

Наглядность значительно лучше абстрактности, особенно в переговорах,

– уверяет Владислав Фарапонов.

Результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина: смотрите видео

Украину и Россию призвали к переговорам

В рамках встречи с президентом США китайский лидер подчеркнул, что "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". По его словам, КНР поддерживает и с нетерпением ждет возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время, в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией.

В свою очередь, президент США Джо Байден акцентировал: любые переговоры по прекращению огня будут требовать места за столом переговоров для Украины. "Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", – утверждает американский лидер. Он добавил, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны.