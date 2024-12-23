"Его цель – вести дела с Россией": Зеленский прокомментировал встречу Фицо с Путиным

Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным в Кремле. По его словам, ключевая цель Фицо – вести дела с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в соцсети X. Отмечается, что переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в формате "с глазу на глаз" 22 декабря.

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Что Зеленский заявил о переговорах Фицо и Путина

Владимир Зеленский отметил, что после этой встречи Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. По его словам, политики просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали, и боятся реакции общественности.

Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы,

– написал президент.

Глава государства добавил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

По словам Зеленского, Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а наоборот – хочет помочь России "вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы". Таким образом словацкий премьер хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны в Украине и ослабить Европу.

Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Роберт Фицо также отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости. По словам Зеленского, политик заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов в год. Другие прибыли приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает дополнительные 500 миллионов долларов в год.

Следовательно, его ключевая цель – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?

– говорится в посте Зеленского.

К слову, ранее Роберт Фицо заявил, что он обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в Украине и возможности досрочного мирного окончания войны. На встрече политики также говорили о "стандартизации" отношений между Россией и Словакией.