Коалиция F-16, обучение украинских пилотов и обход санкций: о чем будут договариваться главы МИД ЕС

В ходе заседания Совета ЕС, 22 мая, в Брюсселе министры иностранных дел обсудят введение санкционных пакетов против России и Беларуси, выделение нового транша из Европейского фонда мира.

О чем говорили главы МИД Евросоюза накануне заседания – рассказала корреспондент 24 Канала.

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Создание коалиции F-16

Министры иностранных дел ЕС поддерживают решение после саммита G7 по передачи Украине истребители F-16 и разблокирование обучения украинских пилотов. Пока создается европейская коалиция из стран, которые смогут передать истребители Украине.

В преддверии заседания Совета ЕС высокий представитель ЕС Жозеп Борель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение. Он надеется, что Украина скоро сможет получить и сами самолеты.

Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода,

– сказал дипломат.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотя Эстония не войдет в коалицию F-16, страна поддерживает решение по экспорту истребителей и обучению пилотов.

"Это большое достижение и действительная поддержка украинских военных", – сказал эстонский министр.

Глава МИД Латвии Габриелюс Ландсбергис заявил, что коалиция по поставкам F-16 будет состоять из многих европейских стран, включая Нидерланды. Тем не менее, дипломат напомнил, что кроме поставки новых видов оружия, Украине также нужны те вооружения, которые партнеры присылали в течение года.

Поэтому наша поддержка должна продолжаться не только добавлением нового вооружения, но и оказанием помощи в том, что уже было отправлено в прошлом,

– сказал Габриелюс Ландсбергис.

На фоне новостей о передаче F-16, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что в настоящее время Нидерланды сосредоточены на обучении украинских пилотов.

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Решение, которое мы сейчас приняли – убедиться, что мы учим пилотов, чтобы они уже были готовы, если мы решим отправить истребители», – подчеркнул дипломат.

По словам министра внешних дел Нидерландов, правительство еще не приняло окончательное решение о передаче истребителей F-16 Украине. Однако он напомнил, что для Нидерландов нет табу по поставкам вооружения разного вида.

Дипломат отметил, что безопасность Украины означает безопасность в Европе. Однако Европа не хочет иметь еще большую войну и поэтому Украина предоставила гарантию, что F-16 будут использоваться для защиты территории, а не для атаки на Россию.

Теперь, когда эта гарантия была предоставлена, это также облегчает переход, например, на ракеты еще большей дальности,

– отметил Вопке Гукстра.

Венгрия блокирует 11 пакет санкций против России

Сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят 11 пакета санкций против России. Отметим, что сейчас государства-члены ЕС не могут дойти до политического консенсуса по санкциям, поскольку Венгрия их блокирует. По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, новые санкции будут направлены на то, чтобы избежать обхода уже действующих ограничений. Также министры начнут работать над исполнением решений G7.

Вскоре послы смогут выработать конкретные предложения, чтобы выполнить решение G7 относительно нового вида санкций против России,

– сказал Боррель.

Верховный дипломат отметил, что новый пакет санкций имеет особые изменения, поэтому многие страны хотят их обсудить. Поэтому проблема утверждения 11-го пакета заключается не только в позиции Венгрии. Отметим, Венгрия блокирует принятие новых санкций против России, пока венгерский OTP банк находится в черном списке Украины спонсоров войны. Жозеп Боррель заявил, что состоятся переговоры по решению проблемы блокирования помощи со стороны Венгрии, поскольку поддержка и победа Украины является приоритетом для ЕС.

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Министерство иностранных дел Германии заявило, что сейчас ведутся переговоры по 11 пакету санкции. По ее словам, среди государств - членов ЕС есть общая позиция, что санкции нельзя обходить, а для нарушающих правила должны быть последствия.

Глава МИД Эстонии призвал Венгрию поддержать санкции против России

"Украина нуждается в нашей поддержке очень быстро. Мы должны поддерживать их, потому что Украина борется за нашу свободу, а также свободу Венгрии", – сказал эстонский министр.

Отметим, что переговоры все еще ведутся. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят во время саммита Совета ЕС в конце июня.

Санкции против Беларуси

На фоне Международного дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси главы МИД ЕС обсудят возможные санкции против Беларуси. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в Беларуси находятся 1500 политических заключенных и Евросоюз продолжит оказывать давление на режим Лукашенко.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что уже полгода Европейский союз не вводит новых санкций против Беларуси. Он призвал рассмотреть новые санкции, если ЕС действительно поддерживает оппозицию. Пакет санкций против Беларуси также касается обхода санкций, поскольку у Беларуси и России есть единый рынок.

Кроме того, сегодня министры также обсудят Сомалийский полуостров и Западные Балканы, санкции против Ирана.