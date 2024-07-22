Польша предложила министрам ЕС встретиться во Львове, но Венгрия выступила против, –СМИ

В Венгрии 28 – 29 августа запланирована неформальная встреча министров иностранных дел ЕС. Впрочем, ряд стран Европы бойкотирует ее из-за "миротворческих миссий" премьера Орбана, а среди новых мест проведения предлагали Львов.

Провести в Украине встречу глав МИД ЕС предложила Польша. Но Венгрия такое предложение не поддержала.

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Решение о месте проведения встречи глав МИД примет Жозеп Боррель

Встречу глав МИД страны ЕС Венгрия планировала провести в Будапеште.

В Евросоюзе царит тупик относительно бойкота неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, запланированной Венгрией в Будапеште 28-29 августа. Бойкот связан с самопровозглашенными миротворческими миссиями Виктора Орбана, в частности, в Москве,

– пишет RMF FM.

Поэтому группа стран захотела перенести ее в Брюссель.

Также, как удалось выяснить изданию, глава польской дипломатии Радослав Сикорский во время встречи министров в понедельник, 22 июля, выдвинул компромиссное решение: он предложил созвать встречу во Львове. Но это предложение не поддержала Венгрия, которая, по замечанию RMF FM, также блокирует более 6 миллиардов евро военной помощи Украине.

Окончательное решение о месте проведения встречи глав МИД объявит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

К слову, бойкотировать ее проведение в Венгрии не хочет Австрия, Словакия и Люксембург. Они утверждают, что с Венгрией нужно говорить и указывать при этом на ее ошибки.