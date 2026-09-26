В Нью-Йорке 22 – 28 сентября проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе сессии глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Это первая подобная встреча после начала полномасштабного вторжения России в Украину. О диалоге между политиками сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Что сказала Захарова?

Российская пропагандистка заявила, что якобы немецкий политик попросил разговор с Лавровым. После этого Захарова в очередной раз раскритиковала Европу.

Дипломатка рассказала, что российская сторона провела десятки переговоров с главами правительств и министрами разных стран. Однако, по ее словам, Запад якобы называет эти государства "дикими джунглями" за низкий уровень демократии.

И вот на встречу с главой МИД России попросился представитель "прекрасного сада", немецкий министр Вадефуль,

– заявила Захарова.

Она подвергла критике немецких представителей за то, что сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов и не записывать аудио вступительных слов. Из-за этого спикер обвинил Запад в отсутствии демократии.

Отметим, что встреча Лаврова и Вадефуля продолжалась 20 минут.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике выступление Лаврова в Совбезе ООН. Он заявил, что российская пропаганда повторяет "один и тот же набор скучных сказок".

Министр подчеркнул, что выступление не имело никаких сигналов о готовности Москвы к миру. Кремлевский дипломат заявлял, что Россия будет продолжать свою войну.