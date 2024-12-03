Не приглашение: что важного может получить Украина от встречи глав иностранных дел НАТО

С 3 по 4 декабря в Брюсселе будет проходить встреча руководителей МИД стран-членов НАТО. С большой вероятностью Украина вряд ли получит приглашение о вступлении в Альянс.

Центральной темой станет помощь Украине в войне против России, включая системы ПВО. Подробнее 24 Каналу рассказал политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

Интересно Опять решают за Киев: у Путина прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО

Что полезного может получить Украина от встречи глав МИД НАТО

Последний раз встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоялась в конце ноября. Тогда Украина по видеосвязи информировала партнеров об ударе по Днепру баллистической ракетой "Орешник". Главы МИД выразили поддержку Киеву и осудили действия российского диктатора Владимира Путина.

Это один из инструментов, которым можем пользоваться. То есть можем созвать их тогда, когда возникает в этом потребность. Кажется, это только о словах, но нет, это все равно и о процедурах, и о результатах. Трибуны такого смысла нужны обязательно, они уже своим существованием все-таки играют нам на пользу,

– подчеркнул политолог.

Впрочем, на встрече 3 – 4 декабря Украина, вероятнее всего, не получит рекомендаций предоставить приглашение о вступлении в НАТО. Хотя к этому все идет. Зато министры иностранных дел обсудят предоставление военной помощи, включая средства противовоздушной обороны.

Смотрите также Меньше дискуссий: Рютте ответил на заявление Зеленского о "зонтике НАТО"

То, что у них осторожная позиция, не является какой-то новостью. Олег Лесной возлагает определенные положительные надежды на главу НАТО Марка Рютте, который в последнее время проактивно ведет себя в отношении Украины. Политолог надеется, что он сможет запустить этот механизм во всем Альянсе. Если не на всю мощность, то хоть немного больше, чем было раньше.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны, которую начала Россия. А оккупированные территории можно вернуть "дипломатическими путями".