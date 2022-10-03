"Без боя нету славы": командиры из "Азовстали" передали Зеленскому особенный флаг

Сегодня герои-командиры "Азовстали" встретились с родными в Турции. Они попросили передать Владимиру Зеленскому флаг с их подписями и красноречивым девизом.

Во время встречи командиров "Азовстали" с родными герои обратились с просьбой передать президенту флаг Украины с их подписями и девизом "Без боя нету славы".

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Там стоят подписи:

Дениса Прокопенко;

Сергея Волынского;

Святослава Паламаря;

Олега Хоменко;

и Дениса Шлеги.



Флаг, который воины передали президенту / Фото Елена Зеленская

Командиры "Азовстали" наконец-то увидели родных

Сегодня, 3 октября, в Турции состоялась долгожданная встреча вернувшихся из российского плена командиров гарнизона "Мариуполь" с их родными.

Также там присутствовали Елена Зеленская и глава ОП Андрей Ермак. По поручению президента Ермак передал 5 командирам ордена "Золотая Звезда".

Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться. Здесь есть люди, которые знают, что такое русская пытка и русский плен. И эта награда – награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть и самые крутые военные,

– сказал Святослав "Калина" Паламарь во время речи.

Защитники Азовстали побеседовали с Зеленским

Во время этой встречи защитники Азовстали с помощью видеозвонка побеседовали с президентом Владимиром Зеленским. Он поблагодарил героев и пообещал, что Украина сделает все, чтобы вернуть из плена и других защитников.

Мы все гордимся вами. И я очень счастлив, что с вами – родные, и очень счастлив, что вы у нас такие есть. Вы не просто герои, вы живые герои, и это очень важно. Я благодарю каждого из вас. И мы сделаем все, чтобы забрать ваших собратьев, которые сейчас находятся в плену. Горжусь, что мы живем в одной стране, за нее вместе боремся и точно победим,

– сказал глава государства.

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