Під час зустрічі командирів "Азовсталі" з рідними, герої звернулися з проханням передати президенту прапор України з їхніми підписами та девізом "Без бою немає слави".
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Тож там стоять підписи:
- Дениса Прокопенка;
- Сергія Волинського;
- Святослава Паламаря;
- Олега Хоменка;
- та Дениса Шлеги.
Прапор, який воїни передали президенту / Фото Олена Зеленська
Командири "Азовсталі" нарешті побачили рідних
Сьогодні, 3 жовтня, у Туреччині відбулась довгоочікувана зустріч командирів гарнізону "Маріуполь", які повернулися з російського полону, з їхніми рідними.
Також там були присутні Олена Зеленська та глава ОП Андрій Єрмак. За дорученням президента, Єрмак передав 5 командирам ордени "Золота Зірка".
Всі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові,
– сказав Святослав "Калина" Паламар під час промови.
Захисники Азовсталі поговорили з Зеленським
Під час цієї зустрічі захисники Азовсталі за допомогою відеодзвінка поговорили й з президентом Володимиром Зеленським. Він подякував героям та пообіцяв, що Україна зробить все, щоб повернути з полону й інших захисників.
Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо,
– сказав глава держави.
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