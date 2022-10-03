Під час зустрічі командирів "Азовсталі" з рідними, герої звернулися з проханням передати президенту прапор України з їхніми підписами та девізом "Без бою немає слави".

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Тож там стоять підписи:

Дениса Прокопенка;

Сергія Волинського;

Святослава Паламаря;

Олега Хоменка;

та Дениса Шлеги.



Прапор, який воїни передали президенту / Фото Олена Зеленська

Командири "Азовсталі" нарешті побачили рідних

Сьогодні, 3 жовтня, у Туреччині відбулась довгоочікувана зустріч командирів гарнізону "Маріуполь", які повернулися з російського полону, з їхніми рідними.

Також там були присутні Олена Зеленська та глава ОП Андрій Єрмак. За дорученням президента, Єрмак передав 5 командирам ордени "Золота Зірка".

Всі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові,

– сказав Святослав "Калина" Паламар під час промови.

Захисники Азовсталі поговорили з Зеленським

Під час цієї зустрічі захисники Азовсталі за допомогою відеодзвінка поговорили й з президентом Володимиром Зеленським. Він подякував героям та пообіцяв, що Україна зробить все, щоб повернути з полону й інших захисників.

Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо,

– сказав глава держави.

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