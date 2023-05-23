Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, если раньше Лукашенко всеми способами держался за власть, в том числе с помощью убийств, то сейчас пытается уйти на добровольную пенсию.

Смотрите также "Едет в Москву за противоядием": решится ли Лукашенко изменить свою позицию после болезни

Лукашенко пытается спрыгнуть в последний момент

Белорусский диктатор понял, что находится на Титанике. Он пытается из-за темы проблем со здоровьем отойти от дел, но ему этого не позволяют. Похожая ситуация была в России, когда многие губернаторы пожелали уйти в отставку, но им запретили под страхом государственной измены.

"Видимо, есть надежда белорусов, что они не будут принимать непосредственное участие в войне. И эта красная линия не была пройдена, в том числе и усилиями Лукашенко. Но сейчас Кремль прилагает усилия, чтобы сделать белорусскую армию полноценным участником боевых действий", – заявил Гельман.

Марат Гельман о визите Лукашенко к Путину: смотреть видео

Политтехнолог не верит, что белорусов втянут непосредственно в войну. Это могло произойти раньше, но сейчас нет никакого смысла – не поможет России решить ее проблемы.

"Самоуверенность Путина сделала из него дурака и станет причиной военного поражения России. Путин – вор, но достаточно недалек и самоуверен. Это такая особенная форма глупых людей, которая подталкивает их к поражению", – подчеркнул Гельман.

Что известно о ситуации со здоровьем Лукашенко