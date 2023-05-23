Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, если раньше Лукашенко всеми способами держался за власть, в том числе с помощью убийств, то сейчас пытается уйти на добровольную пенсию.
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Лукашенко пытается спрыгнуть в последний момент
Белорусский диктатор понял, что находится на Титанике. Он пытается из-за темы проблем со здоровьем отойти от дел, но ему этого не позволяют. Похожая ситуация была в России, когда многие губернаторы пожелали уйти в отставку, но им запретили под страхом государственной измены.
"Видимо, есть надежда белорусов, что они не будут принимать непосредственное участие в войне. И эта красная линия не была пройдена, в том числе и усилиями Лукашенко. Но сейчас Кремль прилагает усилия, чтобы сделать белорусскую армию полноценным участником боевых действий", – заявил Гельман.
Марат Гельман о визите Лукашенко к Путину: смотреть видео
Политтехнолог не верит, что белорусов втянут непосредственно в войну. Это могло произойти раньше, но сейчас нет никакого смысла – не поможет России решить ее проблемы.
"Самоуверенность Путина сделала из него дурака и станет причиной военного поражения России. Путин – вор, но достаточно недалек и самоуверен. Это такая особенная форма глупых людей, которая подталкивает их к поражению", – подчеркнул Гельман.
Что известно о ситуации со здоровьем Лукашенко
- Впервые о возможных проблемах со здоровьем у Лукашенко заговорили после парада 9 мая, где он впервые за долгое время не произнес речь.
- После этого он исчез из публичного пространства и появился только 15 мая на фотографиях из центрального командного пункта ВВС и ПВО Беларуси.
- То, что Лукашенко болел, заявили в российской госдуме. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и добавив, что вроде бы ничего серьезного с диктатором не случилось.