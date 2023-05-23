Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Марат Гельман. За його словами, якщо раніше Лукашенко усіма способами тримався за владу, в тому числі з допомогою убивств, то зараз намагається піти на добровільну пенсію.

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Лукашенко намагається зіскочити в останній момент

Білоруський диктатор зрозумів, що перебуває на Титаніку. Він намагається через тему проблем зі здоров’ям відійти від справ, але йому цього не дозволяють. Схожа ситуація була в Росії, коли багато губернаторів побажали піти у відставку, але їм заборонили під страхом державної зради.

"Мабуть, є якась надія білорусів, що вони не будуть брати безпосередню участь у війні. І ця червона лінія не була пройдена, зокрема й зусиллями Лукашенка. Але зараз Кремль докладає зусиль, щоб зробити білоруську армію повноцінним учасником бойових дій", – заявив Гельман.

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Політтехнолог не вірить, що білорусів таки втягнуть безпосередньо у війну. Це могло статись раніше, але зараз це немає ніякого сенсу – не допоможе Росії розв’язати її проблеми.

"Самовпевненість Путіна зробила з нього дурника і стане причиною військової поразки Росії. Путін – злодій, але достатньо недалекий і самовпевнений. Це така особлива форма дурних людей, яка підштовхує їх до поразки", – підкреслив Гельман.

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