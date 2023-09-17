Впрочем, российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин предположил 24 Каналу, что большинство встреч навязывает именно белорусский президент. Очевидно, Александр Лукашенко что-то просит у Путина, поэтому регулярно приезжает в Россию.

Может быть интересным Украина на уступки не пойдет – грозится иском к ВТО: продолжит ли ЕС блокаду зерна

Зачем Лукашенко так часто приезжает к Путину

По словам оппозиционера, больше всего Лукашенко канючит денег, а потом уже – безопасность и поддержку. В общем, самопровозглашенному больше некуда ездить, как и кремлевскому диктатору, поэтому встречи такого формата – единственный вариант.

Однако у двух террористов действительно есть темы для разговоров. В частности, после смерти Евгения Пригожина выросла степень взаимодействия по некоторым вопросам. Фейгин считает, что Лукашенко выполнил служебное поручение Кремля, когда вел переговоры с предводителем вагнеровцев по остановке мятежа 24 июня 2023 года.

Лукашенко что-то получил за это, безусловно, деньги. Я думаю, с ним все проговорили, что он выполнил такую услугу,

– сказал юрист.

Допустим, Александр Лукашенко любит много и бессмысленно болтать, поэтому приезжает в Москву или в Сочи, а Владимир Путин без колебаний с ним встречается.

Марк Фейгин предположил, зачем Путин и Лукашенко регулярно встречаются: смотреть видео

Что для Лукашенко означает отсутствие вагнеровцев в Беларуси

По мнению Фейгина, то, что Беларусь покинули вагнеровцы – в пользу Лукашенко. Ведь их не нужно контролировать, обучать и обеспечивать, как результат – экономия ресурса.

Более того, президент Беларуси за роль посредника между Пригожиным и Путиным получил дивиденды – хайп и деньги.

Лукашенко, в любом случае, ничего не потерял,

– подчеркнул Марк Фейгин.

Что известно о встречах Путина и Лукашенко