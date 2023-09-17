Утім, російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін припустив 24 Каналу, що більшість зустрічей нав'язує саме білоруський президент. Вочевидь, Олександр Лукашенко щось просить у Путіна, тому регулярно приїздить до Росії.

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Навіщо Лукашенко так часто приїздить до Путіна

За словами опозиціонера, найбільше Лукашенко канючить грошей, а потім уже – безпеку та підтримку. Загалом, самопроголошеному більше нікуди їздити як і кремлівському диктатору, тому зустрічі такого формату – єдиний варіант.

Проте двоє терористів справді мають теми для розмов. Зокрема, після смерті Євгєнія Пригожина виріс ступінь взаємодії по деяких питаннях. Фейгін вважає, що Лукашенко виконав службове доручення Кремля, коли вів переговори з ватажком вагнерівців щодо зупинення заколоту 24 червня 2023 року.

Лукашенко щось отримав за це, безумовно, якісь гроші. Я думаю, з ним усе проговорили, що він виконав таку послугу,

– сказав юрист.

Припустимо, Олександр Лукашенко полюбляє багато та безсенсовно базікати, тому приїжджає до Москви чи в Сочі, а Владімір Путін без вагань з ним зустрічається.

Марк Фейгін припустив, навіщо Путін та Лукашенко регулярно зустрічаються: дивитися відео

Що для Лукашенка означає відсутність вагнерівців у Білорусі

На думку Фейгіна, те, що Білорусь покинули вагнерівці – на користь Лукашенку. Адже їх не треба контролювати, навчати та забезпечувати, як результат – економія ресурсу.

Ба більше, президент Білорусі за роль посередника між Пригожиним та Путіним отримав дивіденди – хайп та грошенята.

Лукашенко, у будь-якому разі, нічого не втратив,

– наголосив Марк Фейгін.

Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка