Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Особлива увага на зустрічі двох диктаторів буде приділена економічним і безпековим питанням.

Дивіться також У Криму досі не працює сигнал повітряної тривоги: Барієв розповів, як дурять місцевих

Які проблеми турбують Лукашенка

Путін та Лукашенко зустрінуться вже в вдвадцяте за три роки, з моменту, коли почалися протести в Білорусі. Серед іншого, це свідчить про міжнародну ізоляцію обох диктаторів, із якими не бажає розмовляти більшість світових політиків.

"Зараз Лукашенка найбільше турбує економічне становище Білорусі, торгівельне сальдо якої падає. Також суттєво (на 15 – 20%) девальвує білоруський рубль, не в останню чергу через те, що уряд друкує гроші, не підтверджені економічним зростанням", – пояснив білоруський політик.

Павло Латушко про зустріч Лукашенка та Путіна: дивіться відео

Чи турбує Лукашенка заклик до арешту

Ввечері 13 вересня стало відомо, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом видати ордер на арешт для Лукашенка, оскільки той причетний до примусового вивезення 2 150 дітей з території України в Білорусь.

Звичайно, це не може не турбувати білоруського диктатора напередодні його візиту до військового злочинця Путіна. Однак, на відміну від кремлівського очільника, Білорусь Лукашенка поки що не є ядерною державою зі значною часткою у важливих галузях світової економіки. Це робить загрози від ордеру на арешт значно більшими.

Важливо! Одним із питань, яке розділяє, а не об'єднує двох диктаторів, є події, спричинені заколотом Пригожина. Як пояснював Латушко раніше, Путіну неприємно, що Лукашенко не проминув нагоди підкреслити винятковість своєї ролі в перемовинах про припинення вогню й порятунку Росії від "смути".

Що відбувається в Росії та Білорусі