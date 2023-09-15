Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Особое внимание на встрече двух диктаторов будет уделено экономическим и вопросам безопасности.

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Какие проблемы беспокоят Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся уже в двадцатый раз за три года, с момента, когда начались протесты в Беларуси. Среди прочего это свидетельствует о международной изоляции обоих диктаторов, с которыми не желает разговаривать большинство мировых политиков.

"Сейчас Лукашенко больше всего беспокоит экономическое положение Беларуси, торговое сальдо которой падает. Также существенно (на 15 – 20%) девальвирует белорусский рубль, не в последнюю очередь из-за того, что правительство печатает деньги, не подтвержденные экономическим ростом", – пояснил белорусский политик.

Павел Латушко о встрече Лукашенко и Путина: смотрите видео

Беспокоит ли Лукашенко призыв к аресту

Вечером 13 сентября стало известно, что Европарламент принял резолюцию по призывом выдать ордер на арест для Лукашенко, поскольку тот причастен к принудительному вывозу 2150 детей с территории Украины в Беларусь.

Конечно, это не может не беспокоить белорусского диктатора в преддверии его визита к военному преступнику Путину. Однако, в отличие от кремлевского руководителя, Белоруссия Лукашенко пока не является ядерным государством со значительной долей в важных отраслях мировой экономики. Это делает угрозы, исходящие от ордера на арест, значительно большими.

Важно! Одним из вопросов, разделяющих, а не объединяющих двух диктаторов, являются события, вызванные мятежом Пригожина. Как объяснял Латушко раньше, Путину неприятно, что Лукашенко не упустил случая подчеркнуть исключительность своей роли в переговорах о прекращении огня и спасения России от "смуты".

Что происходит в России и Белоруссии