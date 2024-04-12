Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Путина и Лукашенко явно беспокоит то, что их не пригласили на саммит мира в Швейцарии.

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Лукашенко с Путиным такого не позволял себе

"Встреча Лукашенко с Путиным была очень странная. Я думаю, что вы обратили внимание на плохое качество звука. Где бы я не смотрел эти видео, оно какое-то странное. Разные тембры путинского голоса появляются и некоторые не совсем похожи. Во-вторых, их снимали с расстояния, раньше всегда было намного ближе. А сейчас просто за километр", – сказал Тизенгаузен.

К тому же во время встречи Лукашенко позволял себе то, чего обычно не позволял с Путиным. Он не давал ему договорить, а иногда даже перебивал.

Есть ощущение, что ему снова подсунули какого-то плохо слепленного двойника, поэтому пришлось снимать за полкилометра,

– отметил политтехнолог.

Очевидно, для них болезненная тема саммита мира, который Украина организует в Швейцарии. Путин даже искренне удивился, почему Россию не приглашают на мероприятие. В то же время Лукашенко подпевал Путину, что если Швейцария стремится провести конференцию по Украине без России и Беларуси, то "могут договориться только об эскалации".

"Два неадеквата встретились и начали рассказывать, как это Россию и Беларусь не позвали в Швейцарию на саммит мира. Делают, что якобы они туда и не хотели, но их просто туда никто не позвал", – добавил Тизенгаузен.

Встреча Путина и Лукашенко: подробнее