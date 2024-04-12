Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что российский диктатор накапливает проблемы, не решая их. Поэтому потом и для него, и для России это выльется в неприятные сюрпризы.
Советуем посмотреть Оренбург под 10-метровым слоем воды: что творит наводнение в российском регионе
"Коллекционер" проблем
Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по затоплению нескольких российских городов из-за "паводков". Однако российского диктатора не волнует, что из-за затопления городов люди тонут и теряют дома.
Он боится, что Курганмашзавод может уйти под воду. Это – единственный в России производитель БМП, БМД и другие виды бронемашин.
Если бы Путин был бы электоральным президентом, он бы был в "Крокусе" сразу после теракта. Если бы Путина интересовали люди – он сейчас бы был со своим народом в Орске, Оренбурге и Кургане. Но он сидит в бункере, он сидит в Москве. Если он ездит куда-то, то разве в Нижний Тагил, где интересуется конкурсом "А ну-ка, девочки!",
– отметила Ольга Романова.
Хотя никто не знает настоящую социологию, которая бы определяла отношение россиян к Путину или его режиму, поэтому и повлиять российский народ на рейтинги диктатора не может. Однако подобные ситуации в будущем все же могут сыграть с ним плохую шутку.
"Ни тяжелая зима, когда люди замерзали, ни мобилизация ему совсем не "аукнулись". Но все это накапливается. Он еще и сам прилагает причины в собственный ящик, который рванет или после, или еще до его смерти. Есть очень много проблем, которые он запихивает в сундуки, а потом России с этим жить. Если Запад и Украина ведут борьбу за будущее, то Путин и его народ ведет войну за прошлое", – подчеркнула Романова.
Поэтому Владимир Путин, который представляет себя царем, не видит смысла приезжать к своим "бояр", оказавшихся в беде.
Затопление российских городов: что известно
- В российском городе Орск 5 апреля прорвало дамбу и затопило многотысячный город. Под водой оказались тысячи домов, известно о многих погибших и раненых. Однако на этом наводнение не остановилось – вода начала затапливать и соседние города. Говорится в частности об Оренбурге и Кургане. По состоянию на 10 апреля уровень воды в Оренбурге достиг 10 метров.
- Более того, 12 – 13 апреля ожидают пик наводнения. На утро 12 апреля уровень воды повысился до 11,2 метра. Местные власти называют такой уровень воды крайне опасным, он затопит тысячи домов, если будет расти в дальнейшем.
- Интересно отметить, что в Оренбурге хотели укрепить дамбу, однако что-то пошло не так. Асфальт возле плотины внезапно провалился, и под землю ушел один из "Камазов", который работал на месте происшествия