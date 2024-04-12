Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что российский диктатор накапливает проблемы, не решая их. Поэтому потом и для него, и для России это выльется в неприятные сюрпризы.

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"Коллекционер" проблем

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по затоплению нескольких российских городов из-за "паводков". Однако российского диктатора не волнует, что из-за затопления городов люди тонут и теряют дома.

Он боится, что Курганмашзавод может уйти под воду. Это – единственный в России производитель БМП, БМД и другие виды бронемашин.

Если бы Путин был бы электоральным президентом, он бы был в "Крокусе" сразу после теракта. Если бы Путина интересовали люди – он сейчас бы был со своим народом в Орске, Оренбурге и Кургане. Но он сидит в бункере, он сидит в Москве. Если он ездит куда-то, то разве в Нижний Тагил, где интересуется конкурсом "А ну-ка, девочки!",

– отметила Ольга Романова.

Справка. После недавнего визита в Нижний Тагил президент России поручил возродить советский конкурс "А ну-ка, девочки!" на федеральном уровне. Он предложил проводить подобные корпоративные мероприятия, посвященные женщинам, во всех российских регионах.

Хотя никто не знает настоящую социологию, которая бы определяла отношение россиян к Путину или его режиму, поэтому и повлиять российский народ на рейтинги диктатора не может. Однако подобные ситуации в будущем все же могут сыграть с ним плохую шутку.

"Ни тяжелая зима, когда люди замерзали, ни мобилизация ему совсем не "аукнулись". Но все это накапливается. Он еще и сам прилагает причины в собственный ящик, который рванет или после, или еще до его смерти. Есть очень много проблем, которые он запихивает в сундуки, а потом России с этим жить. Если Запад и Украина ведут борьбу за будущее, то Путин и его народ ведет войну за прошлое", – подчеркнула Романова.

Поэтому Владимир Путин, который представляет себя царем, не видит смысла приезжать к своим "бояр", оказавшихся в беде.

Затопление российских городов: что известно