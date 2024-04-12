Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що російський диктатор накопичує проблеми, не розв'язуючи їх. Тож потім і для нього, і для Росії це виллється у неприємні сюрпризи.

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"Колекціонер" проблем

Владімір Путін по відеозв'язку провів нараду щодо затоплення кількох російських міст через "паводки". Однак російського диктатора не хвилює, що через затоплення міст люди тонуть та втрачають домівки.

Він боїться, що Курганмашзавод може піти під воду. Це – єдиний в Росії виробник БМП, БМД та інші види бронемашин.

Якби Путін був би електоральним президентом, він би був у "Крокусі" одразу після теракту. Якби Путіна цікавили люди – він зараз би був зі своїм народом в Орську, Оренбурзі та Кургані. Але він сидить в бункері, він сидить в Москві. Якщо він їздить кудись, то хіба в Нижній Тагіл, де цікавиться конкурсом "А ну-ка, девочки!",

– зазначила Ольга Романова.

Довідка. Після нещодавнього візиту в Нижній Тагіл президент Росії доручив відродити радянський конкурс "А ну-ка, девочки!" на федеральному рівні. Він запропонував проводити подібні корпоративні заходи, присвячені жінкам, у всіх російських регіонах.

Хоч ніхто не знає справжню соціологію, яка б визначала ставлення росіян до Путіна чи його режиму, тож і вплинути російський народ на рейтинги диктатора не може. Однак подібні ситуації в майбутньому все ж можуть зіграти з ним поганий жарт.

"Ні важка зима, коли люди замерзали, ні мобілізація йому геть не "аукнулись". Але все це накопичується. Він ще й сам докладає причини у власну скриньку, яка рване чи після, чи ще до його смерті. Є дуже багато проблем, які він запихає у скрині, а потім Росії з цим жити. Якщо Захід та Україна ведуть боротьбу за майбутнє, то Путін і його народ веде війну за минуле", – наголосила Романова.

Тому Владімір Путін, який уявляє себе царем, не бачить сенсу приїжджати до своїх "бояр", що опинилися у біді.

Затоплення російських міст: що відомо