Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Путіна й Лукашенка явно непокоїть те, що їх не запросили на саміт миру у Швейцарії.

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Лукашенко з Путіним такого не дозволяв собі

"Зустріч Лукашенка з Путіним була дуже дивна. Я думаю, що ви звернули увагу на погану якість звуку. Де б я не дивився ці відео, вона якесь дивне. Різні тембри путінського голосу з'являються і деякі не зовсім схожі. По-друге, їх знімали з відстані, раніше завжди було набагато ближче. А зараз просто за кілометр", – мовив Тизенгаузен.

До того ж під час зустрічі Лукашенко дозволяв собі те, чого зазвичай не дозволяв з Путіним. Він не давав йому договорити, а іноді навіть перебивав.

Є відчуття, що йому знову підсунули якогось погано зліпленого двійника, тому довелося знімати за пів кілометра,

– зазначив політтехнолог.

Очевидно, для них болюча тема саміту миру, який Україна організовує у Швейцарії. Путін навіть щиро здивувався, чому Росію не запрошують на захід. Водночас Лукашенко підспівував Путіну, що якщо Швейцарія прагне провести конференцію щодо України без Росії та Білорусі, то "можуть домовитися лише про ескалацію".

"Два неадеквати зустрілися і почали розповідати, як це Росію та Білорусь не покликали у Швейцарію на саміт миру. Вдають, що нібито вони туди й не хотіли, але їх просто туди ніхто не покликав", – додав Тизенгаузен.

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