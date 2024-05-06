Политический обозреватель и журналист из Франции Андрей Шкиль рассказал 24 Каналу, что сейчас о сближении Франции и Китая говорить нельзя. На самом деле происходит перебалансировка отношений между Парижем и Пекином.

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Это был намек

Макрон еще накануне своего визита в Китай и после него дал понять, что для Европы вопрос участия Пекина в обеспечении мира, спокойствия и возвращения Украины к границам 1991 года значительно важнее, чем безопасность в Тихоокеанском регионе.

Именно поэтому происходит игра между Парижем и Вашингтоном. Конечно США эта позиция Франции не нравится, потому что вопрос Тайваня касается их жизненных интересов. Прежде всего давних, верных союзников Соединенных Штатов – Японии, Южной Кореи, Филиппин. Потому это проблема для Вашингтона,

– объяснил политический обозреватель.

Когда происходило затягивание решения вопроса по обеспечению финансами и оружием Украины, это было достаточно мощным сигналом по ослаблению лидерских возможностей США.

"Однако когда возможности одной страны ослабляются, то сразу появляются лидеры, например, Макрон, который пытается усилиться в этой ситуации. Если Соединенные Штаты теряют позиции, тогда Европа должна стать сильнее и предложить альтернативу, в частности Украине", – отметил Шкиль.

Обратите внимание! Эммануэль Макрон отмечал, что не исключает возможности введения в Украину западных войск. Позже он отметил, что это станет возможным, если российские войска прорвут линию обороны или Украина попросит о том, чтобы войска стран НАТО вошли на ее территорию.

Ситуация в США очень сложная

Именно поэтому Макрон делал заявления относительно введения западных войск в Украину, а также о необходимости построения производства артиллерийских патронов в самой Европе – без учета мощностей США. Это нужно, по мнению журналиста, для того, чтобы не дать возможности войне в Украине перерасти в такую, которую Россия выиграет.

В то же время ситуация в США очень сложная, ведь если на президентских выборах одержит победу Дональд Трамп, то он может изолировать Европу от гарантий безопасности. Что тогда делать европейцам?

"Этот вопрос волнует Макрона, и он отвечает на него в своих интервью: Европа должна становиться сильнее. Единственным вопросом безопасности Европы сейчас является обеспечение победы Украины в войне, которую развязала Россия", – отметил Андрей Шкиль.

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