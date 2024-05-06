Політичний оглядач та журналіст із Франції Андрій Шкіль розповів 24 Каналу, що наразі про зближення Франції та Китаю говорити не можна. Насправді відбувається перебалансування стосунків між Парижем та Пекіном.
До теми також Якраз перед візитом Сі Цзіньпіна: Politico пише про "таємну вечерю" Шольца та Макрона в Парижі
Це був натяк
Макрон ще напередодні свого візиту до Китаю та після нього дав зрозуміти, що для Європи питання участі Пекіну в забезпеченні миру, спокою і повернення України до кордонів 1991 року значно важливіше, ніж безпека в Тихоокеанському регіоні.
Саме тому відбувається гра між Парижем і Вашингтоном. Звісно США ця позиція Франції не подобається, тому що питання Тайваню торкається їхніх життєвих інтересів. Насамперед давніх, вірних союзників Сполучених Штатів – Японії, Південної Кореї, Філіппін. Тому це проблема для Вашингтону,
– пояснив політичний оглядач.
Коли відбувалось затягування розв'язання питання щодо забезпечення фінансами і зброєю України, це було достатньо потужним сигналом щодо ослаблення лідерських можливостей США.
"Проте коли можливості однієї країни послаблюються, то одразу з'являються лідери, наприклад, Макрон, який намагається посилитись в цій ситуації. Якщо Сполучені Штати втрачають позиції, тоді Європа має стати сильнішою і запропонувати альтернативу, зокрема Україні", – відзначив Шкіль.
Ситуація в США дуже складна
Саме тому Макрон робив заяви щодо введення західних військ в Україну, а також про необхідність побудови виробництва артилерійських набоїв в самій Європі – без урахування потужностей США. Це потрібно, на думку журналіста, для того, щоб не дати можливості війні в Україні перерости в таку, яку Росія виграє.
Водночас ситуація в США дуже складна, адже якщо на президентських виборах здобуде перемогу Дональд Трамп, то він може ізолювати Європу від гарантій безпеки. Що тоді робити європейцям?
"Це питання хвилює Макрона, і він відповідає на нього в своїх інтерв'ю: Європа має ставати сильнішою. Єдиним безпековим питанням Європи нині є гарантування перемоги України у війні, яку розв'язала Росія", – наголосив Андрій Шкіль.
Більше про відносини Франції та Китая
- Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Парижа, де зустрівся з Еммануелем Макроном. Напередодні глава Китаю зазначив, що має намір провести "поглиблений обмін думками" з Макроном щодо "розвитку відносин Китаю та Франції та Китаю та ЄС у новій ситуації". Зокрема лідери Франції та Китаю мали обговорити питання щодо війни в Україні.
- Макрон після зустрічі з Сі заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією". Проте він відзначив, що попри це, Пекін "не допомагає Росії військово". Президент Франції привітав зобов'язання Китаю "утримуватися від продажу" зброї або допомоги Росії.
- Крім того, Макрон та Сі мали поговорити про Олімпійське перемир'я (Олімпіада в Парижі має відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року – 24 Канал). Президент Франції вважає, що цей жест має "сигналом до світу". Також він наголосив, що зробить все можливе, щоб припинити вогонь в усіх воєнних конфліктах у світі на період проведення Олімпіади.