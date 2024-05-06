Політичний оглядач та журналіст із Франції Андрій Шкіль розповів 24 Каналу, що наразі про зближення Франції та Китаю говорити не можна. Насправді відбувається перебалансування стосунків між Парижем та Пекіном.

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Це був натяк

Макрон ще напередодні свого візиту до Китаю та після нього дав зрозуміти, що для Європи питання участі Пекіну в забезпеченні миру, спокою і повернення України до кордонів 1991 року значно важливіше, ніж безпека в Тихоокеанському регіоні.

Саме тому відбувається гра між Парижем і Вашингтоном. Звісно США ця позиція Франції не подобається, тому що питання Тайваню торкається їхніх життєвих інтересів. Насамперед давніх, вірних союзників Сполучених Штатів – Японії, Південної Кореї, Філіппін. Тому це проблема для Вашингтону,

– пояснив політичний оглядач.

Коли відбувалось затягування розв'язання питання щодо забезпечення фінансами і зброєю України, це було достатньо потужним сигналом щодо ослаблення лідерських можливостей США.

"Проте коли можливості однієї країни послаблюються, то одразу з'являються лідери, наприклад, Макрон, який намагається посилитись в цій ситуації. Якщо Сполучені Штати втрачають позиції, тоді Європа має стати сильнішою і запропонувати альтернативу, зокрема Україні", – відзначив Шкіль.

Зверніть увагу! Еммануель Макрон зазначав, що не виключає можливості введення в Україну західних військ. Пізніше він наголосив, що це стане можливим, якщо російські війська прорвуть лінію оборони або Україна попросить про те, щоб війська країн НАТО увійшли на її територію.

Ситуація в США дуже складна

Саме тому Макрон робив заяви щодо введення західних військ в Україну, а також про необхідність побудови виробництва артилерійських набоїв в самій Європі – без урахування потужностей США. Це потрібно, на думку журналіста, для того, щоб не дати можливості війні в Україні перерости в таку, яку Росія виграє.

Водночас ситуація в США дуже складна, адже якщо на президентських виборах здобуде перемогу Дональд Трамп, то він може ізолювати Європу від гарантій безпеки. Що тоді робити європейцям?

"Це питання хвилює Макрона, і він відповідає на нього в своїх інтерв'ю: Європа має ставати сильнішою. Єдиним безпековим питанням Європи нині є гарантування перемоги України у війні, яку розв'язала Росія", – наголосив Андрій Шкіль.

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