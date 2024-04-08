У Макрона есть мощный аргумент: может ли Си склонить Запад к переговорам с Россией

Си Цзиньпин планирует в начале мая встретиться с Эммануэлем Макроном. Многие западные аналитики пишут, что китайский лидер, возможно, будет убеждать президента Франции повлиять на позицию Запада относительно переговоров между Украиной и Россией.

Однако у Макрона есть мощный аргумент. Подробнее о возможных последствиях встречи 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Что может предложить Си

Позиция Китая заключается в том, чтобы никто не воевал, а Украина и Россия садились за стол переговоров. Интересы Киева и Москвы в такой ситуации мало волнуют Пекин.

Озвучит ли эту позицию Си Цзиньпин Макрону? Думаю, да, но это может произойти где-то за закрытыми дверями,

– отметил Рейтерович.

Однако здесь многое будет зависеть от того, уполномочат ли Макрона, в частности другие европейские страны, говорить не только от имени Франции, а поднимать некоторые вопросы от лица Европейского Союза.

Понимая это, Си Цзиньпин может предложить свое видение. Однако немаловажно, как начнется встреча и какая будет тональность,

– сказал политолог.

Хотя на самом деле у Макрона есть один мощный аргумент: ЕС – колоссальный рынок, в котором чрезвычайно заинтересован Китай. К тому же сейчас китайская экономика находится в стагнации, а для экспортоориентированного Пекина это очень плохая ситуация.

"Можно разыграть миниатюру"

Украина готовится к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. В то же время Китай хочет видеть на этом мероприятии представителей России. Политолог отметил, что здесь может сложиться очень интересная история.

Можно было бы разыграть даже такую миниатюру. Макрон может сказать, что Украина и западные страны не против, чтобы Россия присутствовала на саммите, но при условии если россияне готовы приехать, выслушать украинскую мирную формулу и сделать все то, что там написано, соблюдая международные принципы,

– добавил Рейтерович.

Кстати, эти принципы по крайней мере на бумаге и публично разделяет Китай. Согласится ли на это Россия? Конечно нет, но это можно было бы вывернуть против Кремля и показать тому же Си Цзиньпину, что нет смысла сохранять лицо Москве, ведь это абсолютно недоговороспособная страна.

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