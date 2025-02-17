Встреча между официальными лицами США и России является "первым шагом", – Госдеп США

В Госдепе США называли встречу в Саудовской Аравии между высокопоставленными чиновниками США и России во вторник, 18 февраля, своеобразным "первым шагом". Штаты так хотят увидеть, с серьезностью ли Кремль относится к мирным переговорам.

При этом отмечается, что это не будет означать начало переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Встрече в Саудовской Аравии предшествовал недавний телефонный разговор Трампа и Путина.

"Переговоры в Эр-Рияде станут важнейшим поворотным моментом в отношениях между Вашингтоном и Москвой с начала полномасштабного вторжения России в Украину", – говорят в Госдепе.