Впервые за пределами ЕС: чего ждать от исторического заседания глав МИД в Киеве

В Киеве созывают неформальную встречу министров иностранных дел ЕС. Это впервые такую встречу проведут вне Европейского Союза.

Сегодня, 2 октября, в Киеве проходит историческое заседание Европейского Совета. Министры иностранных дел впервые проводят встречу за пределами границ ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку для Украины. Подробности передает корреспондентка 24 Канала.

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Что на повестке дня?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил европейских коллег в Киеве и поблагодарил их за поддержку.

Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел собирается за пределами своих нынешних границ Европейского Союза, но в пределах будущих границ Европейского Союза, и это само по себе является посланием о поддержке, и я очень доволен поддержкой, которую Европейский Союз оказывает Украине,

– сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что сегодня европейские министры прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку и приверженность Европейскому союзу. На повестке дня будут вопросы продолжения поддержки Украины, мирная формула Зеленского и путь евроинтеграции.

Впрочем, это неформальное заседание, а значит, финальные решения будут приняты позже.

Это именно тот мозговой штурм, который мы должны провести среди нас и вместе с вами, чтобы посмотреть на ситуацию войны против Украины, на то, как Европейский Союз поддерживает Украину, и как мы будем продолжать делать это дальше,

– заявил Жозеп Боррель.

Больше оружия для Украины

И.о. министра иностранных дел в Нидерландах Ганке Брюинс Слот заявила, что украинские военные нуждаются в качественном оружии. "Мы работаем вместе со многими странами по F-16. Очень важно, чтобы солдаты Украины имели хорошую амуницию и оружие, чтобы воевать за народ Украины, но также воевать за свободу Европы", – сказала она.

Также Ганке Брюинс Слот призвала привлечь россиян к ответственности за совершение военных преступлений.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал лидеров объединить усилия по противостоянию не только войне в Украине, но и для обеспечения стабильности в других регионах.

Другие диктаторы внимательно наблюдают реакцию Запада на длительную войну в Украине. Мы должны объединить усилия, чтобы противостоять авторитарной России, и убедить других в том, что их планы не пройдут. Нестабильность на Западных Балканах, Южном Кавказе и в Сахеле не случайны, они взаимосвязаны,

– сказал Габриелюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает европейцев и лидеров всего мира создать зонтик противовоздушной обороны, защитить критическую инфраструктуру и генераторы энергии в Украине. По ее словам, системы ПВО следует передать украинцам в ближайшие недели.

Наши системы, в частности, "Ирис Т", "Патриоты" и "Гепарды", уже помогли защитить столицу Киев. Несколько недель назад я посетила одну из крупнейших электростанций, которая снабжает электроэнергией Киевскую область. Там я видела, как внедряются защитные меры, я убедилась, каких успехов добилась наша противовоздушная оборона,

– сказала Бербок.

Россия подрывает продовольственную безопасность

Министр иностранных дел Румынии Луминиция Одобеску осудила российские атаки на гражданскую инфраструктуру и украинские порты.

Румыния, страна-член ЕС с самой длинной границей с Украиной, очень хорошо понимает последствия войны в Украине. На территории Румынии были найдены части российских беспилотников,

– сказала она.

Румыния продолжит сотрудничать с украинским правительством и Еврокомиссией, чтобы увеличить транзитные мощности с 2 млн тонн зерна ежемесячно до 4 миллионов тонн до конца этого года.

Выполнение семи рекомендаций и вступление в ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Украина уже достигла прогресса в евроинтеграции. По ее словам, через две недели Еврокомиссия предоставит официальную годовую оценку Украине за выполнение семи требований. "Этот прогресс напоминает нам о необходимости защищать наши ценности демократии, уважения к территориальной целостности, уважения прав человека и основных свобод", – сказала она.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс заявил, что латвийская сторона работает над тем, чтобы Украина получила приглашение на вступление в ЕС до конца декабря. Кроме того, Латвия готова поделиться своим опытом евроинтеграции.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что границы Евросоюза расширятся от Лиссабона до Луганска. По ее словам, Украина проводит поразительные реформы во время войны, в частности, в сферах юстиции, медиа и борьбы с коррупцией.

Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, которые освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС,

– отметила Бербок.

На заседание также прибыл еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи. По его словам, отчет Еврокомиссии в скором времени будет опубликован. ЕС продолжает работать с украинскими властями, чтобы определить, может ли Украина выполнить семь рекомендаций и более широкие критерии вступления.

Сейчас еще рано говорить о том, все ли критерии из семи были выполнены, потому что мы все еще продолжаем работу с нашей стороны. Мы будем готовы, когда будет готова Украина. Я думаю, что сегодняшняя встреча также усилит поддержку Украины со стороны государств-членов,

– сказал Варгеи.

Реконструкция Украины

В преддверии заседания министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в четверг откроется офис представительства Дании в Николаеве. Страна обязалась поддерживать регион в восстановлении.

Мы откроем новый офис посольства в Николаеве. По просьбе президента Зеленского мы взяли специальную ответственность за восстановление Николаева и этого конкретного региона,

– сказал Ларс Лекке Расмуссен.

Кроме того, Министр отметил, что Дания поддерживает выделение помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. Латвия также уже начала работать над восстановлением Украины в рамках мирной инициативы "Развитие мира в Украине". В частности, государство помогает восстанавливать социальную инфраструктуру на Черниговщине.

Бюджет США: отсутствие поддержки для Украины

Дмитрий Кулеба прокомментировал отсутствие помощи Украине в бюджете США. По его словам, Украина продолжает активный диалог с республиканцами и демократами. "Вопрос в том, является ли то, что произошло в США, инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент", – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Соединенные Штаты понимают, что сейчас на кону стоит не только Украина, но и стабильность мира.

Выборы в Словакии

Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время еще рано судить, как повлияют результаты выборов в Словакии на финансовую и военную помощь для Украины. "Украина уважает выбор Народа Словакии и я думаю, что еще рано судить о том, как эти выборы повлияют на поддержку Украины. Надо дождаться формирования коалиции", – сказал он.