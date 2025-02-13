Для них это стало настоящим сюрпризом: о чем говорят министры обороны НАТО после заявлений Трампа

Дональд Трамп вечером 12 февраля пообщался по телефону с Владимиром Путиным. После разговора американский президент заявил, что договорился с главой Кремля немедленно начать переговоры по войне в Украине с участием своих команд.

В связи с этими событиями в Европе, в частности штаб-квартире НАТО, активизировались дискуссии об агрессивной войне России против Украины и ее завершении. О чем говорят министры обороны Альянса и какая атмосфера царит в кулуарах, рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, который находится в Брюсселе.

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Министры обороны стран НАТО обеспокоены действиями Трампа

Для министров обороны стран НАТО и европейских союзников телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал настоящим сюрпризом, ведь их никто не предупреждал. Теперь министры обороны говорят о том, что они обязательно должны быть приобщены к переговорному процессу.

Однако накануне глава Пентагона Пит Хегсет, который сейчас находится в штаб-квартире НАТО, заявлял, что европейские войска должны быть введены в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня, но без привлечения американских войск и без активации пятой статьи НАТО в случае нападения на эти войска.

К слову, высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что любая быстрая сделка без привлечения Европы будет считаться грязной. Поэтому Европа должна быть привлечена к переговорному процессу по Украине. По ее словам, если Украина не поддержит соглашение, которое согласуют Трамп и Путин, то Европа готова ей помогать.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, чтобы Европа начала защищать себя и соответственно больше выделяла денег на оборону.

У Европы сейчас просто нет выбора. Они должны увеличить расходы на оборону, потому что без американских войск будет сложно отражать какую-то атаку. В целом они к этому готовы,

– отметил ведущий 24 канала.

Сейчас Дональд Трамп начал свои переговоры об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП. Однако на самом деле всем странам членам НАТО будет сложно достичь 5%, поэтому речь идет о поднятии до 3% для стран, которые даже и 2% пока не достигают. Это нелегкий процесс, потому что нужно сократить другие расходы бюджета, например, социальные.

Это ультиматум от Трампа. Он не дает им выбора, а говорит, что, либо вы тратите, как минимум 5%, или американские войска вас не будут защищать,

– сказал Ткие.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет до приезда в штаб-квартиру НАТО посетил американские войска, которые размещаются в Европе, и заверил их в преданности миссии. То есть пообещал, что они будут дальше продолжать свою работу на территории европейского континента. Итак, США остаются в НАТО и дальше сохранят свои военные базы в Европе.

Важно, на брифинге по заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн" генсек НАТО Марко Рютте призвал продолжать военную поддержку, чтобы Украина получила сильную позицию до начала переговоров.