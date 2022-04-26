Встреча на базе "Рамштайн" важнее заседания ЕС, – Пионтковский о 6 пакете санкций
Более 20 стран уже согласились на встречу на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить помощь Украине. Это событие более важно, чем решение о 6 пакете санкций.
Об этом сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил в интервью Роману Цымбалюку на 24 канале.
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Он считает, что все остальное, что касается санкций, кроме отказа Германии покупать российский газ – мелочи.
Публицист добавил, что более серьезные вещи Запад уже сделал, за это его можно поблагодарить. Однако вопросы войны и мира будут решаться в ближайшие месяцы.
Заседание военного совета на американской базе "Рамштайн" – это куда важнее, чем заседание Евросоюза,
– считает Пионтковский.
Тем более, мы все понимаем, что Германия от российского газа не откажется. По крайней мере, до следующего года.
Что нужно знать о встрече на авиабазе "Рамштайн"Она состоится 26 апреля. Участие в этой встрече уже подтвердили более 20 стран – как членов НАТО, так и других государств.
На авиабазе планируют обсудить 3 темы:
• нынешнюю ситуацию на фронте в Украине;
• необходимые поставки оружия Украине для отражения российского нападения;
• послевоенное восстановление Украины.
Что известно о 6 пакете санкций против России
- Брюссель работает над 6-м пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
- Отмечается, что новый пакет будет содержать определенный запрет на импорт российской нефти и касается ряда российских банков, а именно их отключения от международной платежной системы SWIFT.