Главная тема – война в Украине: Орбан едет во Францию для переговоров с Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона посетит Францию 5 марта. Главной темой их обсуждения станет война в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Какова цель визита Орбана во Францию

Уже сегодня, 5 марта, состоится визит Орбана во Францию, где он должен встретиться с Макроном для обсуждения войны России и Украины.

В издании отметили, что в воскресенье, 2 марта, лидеры и дипломатические представители 18 стран встретились в Лондоне, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС. Однако Орбан возмутился из-за того, что страны Евросоюза во время заседания приняли решение о продолжении войны в Украине.

Напомним, что лидеры ЕС 6 марта соберутся на специальный саммит для обсуждения поддержки Украины. Однако дипломаты заблаговременно готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может сорвать весь процесс. Вероятно, на саммите Европа введет новые санкции против России.