Молитва за Украину поможет, но когда ее прочитают в Херсоне, – политолог о позиции Папы

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с Папой Римским. Но понтифик пытается подыгрывать китайцам, россиянам и саудитам.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он заметил, что Франциск подарил Владимиру Зеленскому скульптуру пальмовой ветви, являющейся символом мира и победы. В то же время глава государства сделал подарок более циничный и правдивый.

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"Мы подарили обломок бронежилета, на котором изображена икона Мадонны. И это как раз о реалистичности нашей жизни, а не о пальмовых ветвях, в окружении которых живет понтифик и которому на ухо его кардиналы нашептывают на русском языке так называемые "мирные планы", – подчеркнул Давыдюк.

Политолог убежден, что Папу Римского нужно пригласить в Украину, чтобы тот приехал. Он верит, что Франциска этот визит изменит. В то же время понтифик, считает он, тот человек, который может изменить мир и Украину.

"На счёт Папы, скажем так, явно он озвучил какие-то вещи, которые передали нам из Китая, из России. То есть это тоже один из моментов передачи информации. Но рассчитывать на Папу, что он там нас спасет или он даст нам какие-то дополнительные возможности, – я бы не стал", – отметил он.

Николай Давыдюк подчеркнул, что пока не видит ничего лучше, чем ВСУ и оружия, которое пообещала Италия.

Но в любом случае мне кажется даже, что молитва за Украину из уст Папы звучала бы сильно, но при одном условии – если или когда она будет звучать в Херсоне или в Мариуполе,

– подчеркнул он.

Тогда, считает политолог, когда Франциск лично приедет и увидит, что делает его друг Владимир Путин и другие друзья, с которыми он пытается посадить за один стол Украину.

Что изменит визит Папы в Украину

Давыдюк уверен, что когда понтифик посетит Украину, он изменится как человек.

"Ну не будет ли он уже слушать Путина или вот этих вот кардиналов, которые приносят ему рубли большими пачками. Он будет слушать Украину. Он циник, он религиозный лидер, он политический лидер. Но не забывайте, что он и религиозный лидер", – подчеркнул он.

Именно поэтому Франциск будет пытаться смотреть и искать те возможности, в которых есть определенная человеческая ценность.

Если привезти его сюда и правильно с ним поработать, он заговорит по-украински. Он будет просто величайшим патриотом и он поможет нам. Я верю в то, что он действительно Святейший Отец, а не просто ставленник Ватикана, который думает о деньгах, влияниях,

– заметил политолог.

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Что может дать Украине визит понтифика

По словам Давыдюка, приезд Папы Римского – это 3 – 4 миллиарда телеохватов. А для Украины очень важно быть медийной.

"Папу смотрят по всему миру. Папы только приход – 1 миллиард человек. Папа приехал сюда – о войне снова заговорят. "Повестка дня, мы возвращаемся", – подчеркнул он.

К тому же понтифик, по мнению политолога, может помочь убедить "глобальный Юг", Африку, где у него очень много прихожан, стать проукраинскими.

Почему это важно? Первое – дополнить западное лидерство большим количеством населения. Второе – лишить Россию этих стран, на которые они опираются, мол, "это типа Запад против России",

– сказал Давыдюк.

И третье, по его мнению, когда Украина будет создавать трибунал, ей надо будут голоса в ООН. И этот трибунал потребует поддержки всех стран мира. А Папа Римский сможет "открыть" полторы сотни стран, к которым нужно "достучаться".

"Поэтому приглашаем его в Украину, приглашаем его в Херсонскую область. Приглашаем его показать Сумщину, Харьковщину, пусть на Салтовку поедет и увидит, расскажет нам всем, что он чувствует", – подчеркнул Николай Давыдюк.

Политолог рассказал, что Франциск очень вальяжно относится к войне России против Украины.

"В ней он видит слишком много американизмов, слишком много видит Запада", – подчеркнул он.

Эффект, которого нужно достичь

Николай Давыдюк убежден, что Папе Римскому нужно донести и показать, что, если Украину завоюет Россия, то некому будет выращивать зерно.

Эта земля сорняком порастет. И вот тогда Папа будет ездить по каждой африканской стране и хоронить по 10 – 20 миллионов человек каждый год. Такая альтернатива миру без Украины,

– сказал он.

Политолог отметил, что Украина должна достичь эффекта от визита Франциска.

"Да, он может сказать что-то не то в начале. Но увидите, как с трясущимися руками будет уезжать из Украины", – подытожил Давыдюк.

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