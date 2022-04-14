Встреча президентов, уничтожение колонны оккупантов, минная опасность, – видеоджайджест 49 дня

Украина уже 49 дней храбро противостоит российским оккупантам. Героические ВСУ и наш народ борются за свою независимость на всех возможных фронтах.

Украине удается эффективно ломать планы врага по всем направлениям. Каждый день россияне несут потери на поле боя и проигрывают на дипломатическом фронте.

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Дайджест 49 дня войны

Генштаб ВСУ опубликовал видео главных событий 13 апреля. Встреча президентов, ликвидация живой силы и техники оккупантов, минная опасность – 49-й день войны был насыщен важными событиями.

Видеодайджест 49 дня войны:

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