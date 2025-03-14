Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав России "в ближайшее время"

Россия и Беларусь ратифицировали договор о "гарантиях безопасности" в рамках так называемого Союзного государства. Лукашенко заверил, что пока об объединении стран речь не идет.

Лукашенко посетил Москву для встречи с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ и сайт Госдумы России.

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О чем договорились Путин и Лукашенко в Москве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет частью России "в ближайшее время".

Он допустил создание единого парламента в будущем.

Недавно Россия и Беларусь подписали протокол, согласно которому белорусы и россияне могут участвовать в местных выборах – как избиратели и кандидаты.

Лидеры стран также ратифицировали в Москве договор о "гарантиях безопасности" в рамках "Союзного государства".

В тексте документа отмечается, что стороны продолжат наращивать совместные усилия по "эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы с целью укрепления безопасности Беларуси и России в рамках общего оборонного пространства Союзного государства".

В феврале Путин подал в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Беларусью.

Согласно договору, Минск разрешает размещение российских военных баз и подразделений на своей территории. В то же время срок действия договора составляет не менее 10 лет, и его невозможно отменить раньше этого периода.

Кроме того, Путин также пригласил Лукашенко на парад 9 мая, в котором белорусские военные также будут участвовать.