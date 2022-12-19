Суть в Беларуси: у Зеленского прокомментировали цель встречи Путина и Лукашенко в Минске

В Минске сейчас идет активная фаза переговоров. У Зеленского допустили, для чего Путин и Лукашенко встретились в Минске.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона рассказал, что, по его мнению, происходит за закрытыми дверями в Минске. Об этом пишет 24 канал.

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Что бы это ни было, ГУР будет знать

Прежде всего, Подоляк отметил, что бы ни происходило между Россией и Беларусью, украинская разведка будет это знать. Он подчеркнул, что говорит вполне серьезно.

Если нам что-нибудь не расскажут, мы все равно будем знать, потому что наша разведка сейчас работает крайне эффективно. Я совершенно серьезно сейчас говорю. Потому что все происходящее в Беларуси, по крайней мере в отношениях с Россией, мы точно понимаем, о чем идет речь,

– сказал он.

Путин хочет представить Беларусь как победу

Подоляк сказал, что концепция в России немного изменилась. Оккупанты хотят сказать, что не Путин виноват в том, что они проваливают "спецоперацию", и сейчас российский диктатор должен продавать российскому обществу позитивные вещи.

По мнению советника главы ОП, в Минске сейчас обсуждают не так пехотное наступление со стороны Беларуси, а, скорее, будет ли Беларусь существовать как государство самостоятельно.

Михаил Подоляк считает, что Путин хочет взять Беларусь под полный контроль. Это необходимо для хоть какой-то победы. Русскому народу диктатор скажет, что вот он юридически собирает славянские земли в единый какой-то пакет.

Сейчас Лукашенко пытаются дожать и задобрить. За 28 лет правления Лукашенко так и не построил самостоятельный государственный механизм – Беларусь абсолютно зависима от российской экономики и сырья, так что дело остается за малым. Вопрос в том, согласится ли самопровозглашенный президент исполнять роль генерал-губернатора.

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