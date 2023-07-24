Фейки о контрнаступлении ВСУ, угроза "Вагнера": в ISW проанализировали встречу Путина и Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Путиным карту с "опрокидыванием Вооруженных сил Польши в границы Союзного государства".

Это попытки двух диктаторов ужесточили информационную кампанию против Запада. Также они оба ошибочно заявляют о том, что контрнаступление Украины "провалилось". Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре.

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Если коротко, то причин для опасений по поводу угрозы со стороны "вагнеровцев" пока нет – ни для Украины, ни для Польши.

Оценивать контрнаступление рано

В первую очередь, аналитики напомнили, что высокопоставленные западные и украинские лидеры, а также в самом ISW продолжают считать, что еще рано оценивать украинское контрнаступление.

Украина все еще имеет значительные, незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начинать решительные операции в любое время и в любом месте по своему выбору.

– говорится в отчете.

Опасны ли вагнеровцы в Беларуси

Лукашенко и Путин на своей встрече запугивали информацией о том, что группа "Вагнера" якобы представляет угрозу Польше. Но аналитики уверены, что пока нет никаких доказательств, что у "вагнеровцев" в Беларуси тяжелое вооружение для наступления на Украину или Польшу.

"Условием соглашения Путина, Лукашенко и Пригожина, которое завершило мятеж, была передача "Вагнером" такого оружия министерству обороны России", – напомнили в ISW.

Там аналитики показали снимки Maxar базы ППК "Вагнер" на территории Беларуси, показывающие, что транспортные средства, которые сейчас припаркованы в зоне хранения и вокруг нее, это в основном легковые автомобили, небольшие грузовики и полуприцепы.

Войска "Вагнера" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. По крайней мере, до тех пор, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Но даже тогда они не будут представлять серьезную угрозу для НАТО,

– отметили в ISW.

Что этому предшествовало

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко и Путин провели встречу по поводу "вопросов безопасности Союзного государства". Белорусский диктатор пожаловался Путину на вагнеровцев, которые якобы просятся атаковать Польшу.