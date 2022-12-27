Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он предполагает, что Лукашенко в своей традиционной манере пытается выторговать из России деньги. Но ничего не сделает в ответ.

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Лукашенко понимает, что официальное вступление Беларуси в войну против Украины может привести к потере власти. Все может вообще окончиться его смертью.

Потому что он никому не будет нужен в Беларуси. Ни россиянам, ни белорусам, которым он уже давно не нужен. Никому. Поэтому он, конечно, хочет этого избежать. А Путин пытается втянуть его в войну,

– отметил Загородний.

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Может случиться самый плохой сценарий для Лукашенко

Загородний предполагает, что в конце концов может произойти и самый плохой сценарий для самого Лукашенко. Самопровозглашенного президента могут просто убрать, а на его место поставить министра обороны. Последний даст приказ о нападении на Украину.

Там небольшая армия. Мы понимаем, что россияне поставят их в первых рядах. Ибо для них белорусы – люди второго сорта. После этого Беларусь вообще может быть официально оккупирована Россией. И Путин может продать это населению как восстановление Советского Союза и достижение. С Украиной не получилось, то хотя бы с Беларусью,

– считает Загородний.

У России достаточно ресурса такое сделать. Тем более что у Беларуси может быть достаточно мало сопротивления. Государственный аппарат настроен слушаться старшего и есть люди с пророссийскими настроениями.

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