Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он предполагает, что Лукашенко в своей традиционной манере пытается выторговать из России деньги. Но ничего не сделает в ответ.
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Лукашенко понимает, что официальное вступление Беларуси в войну против Украины может привести к потере власти. Все может вообще окончиться его смертью.
Потому что он никому не будет нужен в Беларуси. Ни россиянам, ни белорусам, которым он уже давно не нужен. Никому. Поэтому он, конечно, хочет этого избежать. А Путин пытается втянуть его в войну,
– отметил Загородний.
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Может случиться самый плохой сценарий для Лукашенко
Загородний предполагает, что в конце концов может произойти и самый плохой сценарий для самого Лукашенко. Самопровозглашенного президента могут просто убрать, а на его место поставить министра обороны. Последний даст приказ о нападении на Украину.
Там небольшая армия. Мы понимаем, что россияне поставят их в первых рядах. Ибо для них белорусы – люди второго сорта. После этого Беларусь вообще может быть официально оккупирована Россией. И Путин может продать это населению как восстановление Советского Союза и достижение. С Украиной не получилось, то хотя бы с Беларусью,
– считает Загородний.
У России достаточно ресурса такое сделать. Тем более что у Беларуси может быть достаточно мало сопротивления. Государственный аппарат настроен слушаться старшего и есть люди с пророссийскими настроениями.
Встреча глав стран СНГ: коротко
- В Санкт-Петербурге 26 декабря стартовал неформальный саммит глав государств СНГ. Туда приехали главы восьми стран – Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.
- В рамках саммита Лукашенко снова встретился с Путиным. Самопровозглашенный президент Беларуси рассказывал, что они обсудили много вопросов и расставили много "точек над "і".
- Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Путиным прямо упрекнул из-за бездействия российских "миротворцев" в Карабахе. Ему не нравится, что они уже 20 дней не контролируют критически важный для снабжения Лачинский коридор.