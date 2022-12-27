Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він припускає, що Лукашенко у своїй традиційній манері намагається виторгувати з Росії гроші. А натомість нічого не зробить у відповідь.

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Лукашенко розуміє, що офіційний вступ Білорусі у війну проти України може призвести до втрати влади. Все може взагалі закінчитися його смертю.

Тому що він нікому не буде потрібен в Білорусі. Ані росіянам, ані білорусам, яким він вже давно не потрібен. Нікому. Тому, звісно, він хоче цього уникнути. А Путін намагається втягнути його у війну,

– зазначив Загородній.

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Може статися найгірший сценарій для Лукашенка

Загородній припускає, що зрештою може статися найгірший сценарій для самого Лукашенка. Самопроголошеного президента можуть просто прибрати, а на його місце поставити міністра оборони. Останній дасть наказ про напад на Україну.

Там невелика армія. Ми розуміємо, що росіяни поставлять їх в перших рядах. Бо для них білоруси – люди другого сорту. Після цього Білорусь взагалі може бути офіційно окупована Росією. І Путін може це продати населенню як відновлення Радянського Союзу та здобуток. З Україною не вийшло, то хоча б з Білоруссю,

– вважає Загородній.

В Росії достатньо ресурсу таке зробити. Тим паче що в Білорусі може бути досить мало опору. Державний апарат налаштований слухатися старшого та й є люди із проросійськими настроями.

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