Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він припускає, що Лукашенко у своїй традиційній манері намагається виторгувати з Росії гроші. А натомість нічого не зробить у відповідь.
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Лукашенко розуміє, що офіційний вступ Білорусі у війну проти України може призвести до втрати влади. Все може взагалі закінчитися його смертю.
Тому що він нікому не буде потрібен в Білорусі. Ані росіянам, ані білорусам, яким він вже давно не потрібен. Нікому. Тому, звісно, він хоче цього уникнути. А Путін намагається втягнути його у війну,
– зазначив Загородній.
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Може статися найгірший сценарій для Лукашенка
Загородній припускає, що зрештою може статися найгірший сценарій для самого Лукашенка. Самопроголошеного президента можуть просто прибрати, а на його місце поставити міністра оборони. Останній дасть наказ про напад на Україну.
Там невелика армія. Ми розуміємо, що росіяни поставлять їх в перших рядах. Бо для них білоруси – люди другого сорту. Після цього Білорусь взагалі може бути офіційно окупована Росією. І Путін може це продати населенню як відновлення Радянського Союзу та здобуток. З Україною не вийшло, то хоча б з Білоруссю,
– вважає Загородній.
В Росії достатньо ресурсу таке зробити. Тим паче що в Білорусі може бути досить мало опору. Державний апарат налаштований слухатися старшого та й є люди із проросійськими настроями.
Зустріч глав країн СНД: коротко
- У Санкт-Петербурзі 26 грудня стартував неформальний саміт глав країн СНД. Туди приїхали очільники восьми країн – Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Вірменії
- В рамках саміту Лукашенко знову зустрівся із Путіним. Самопроголошений президент Білорусі розповідав, що вони обговорили багато питань та розставили багато "крапок над "і".
- Цікаво, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з Путіним прямо дорікнув щодо бездіяльності російських "миротворців" в Карабаху. Йому не подобається, що вони вже 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.