Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Путин назначил встречу с Си Цзиньпином, но здесь вопрос – захочет ли лидер Китая с ним видеться.

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Политолог считает, что Путин сейчас сильно хочет поддобрится и заискивает к Си Цзиньпину.

"Он Медведева ранее послал в Китай. При том, что китайцы их потролили, потому что поставили советский флаг вместо российского. Также Путин предлагает китайцам совместные учения, где глава Кремля готов делиться оружием только, чтобы ему сейчас помогли надеть его солдат", – говорит Давидюк. .

По его словам, это не просто так, ведь Китай не может не знать, где чей флаг, это игра и демонстрация.

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Путин хочет "перебить" визит Зеленского в США

По мнению политолога, Путин готовится к этой встрече, у него большое желание "перебить" крутую встречу Зеленского в США. "Но вопрос в том, согласится ли Китай и будет ли хотя бы одно реальное решение в пользу России", – говорит он.

Более того – Си Цзиньпин примет Путина, но скажет – "за эту встречу платы". Здесь дай мне территорию в аренду на 100 лет или еще что-нибудь. И это будет главная демонстрация того, что нет равной политики между Китаем и Россией. Китай видит Россию исключительно как донора, и так будет продолжаться,

– заявил Давидюк.

Он отмечает, что Китай может принять Путина, но на очень невыгодных условиях.

"Китай за это "соберет с России три шкуры". Итак, посмотрим, будет ли эта встреча вообще, захочет ли Си Цзинпин сидеть с ним за одним столом и как с ним будет здороваться", – отметил политолог.

Ведь, по его словам, когда си Цзиньпину нужно – он жмет руку собеседнику по-другому, а если не надо, то жмет руку по-другому – на расстоянии. "И это демонстрация того, как лидер Китая относится к политике. И Путина он будет встречать на расстоянии", – предположил Давидюк.

Политолог убежден, что Китаю выгодно поражение России, не ее окончательное исчезновение, а именно поражение, ибо тогда будет гораздо легче поглощение России.

К слову, ранее Россия отправила в Пекин главу политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, чтобы он передал какое-то послание лидеру Китая. Вероятно, это был некий "план" окончания войны. Ведь для Китая русско-украинская война неудобна.

И эксперты объясняют, что на самом деле Си Цзиньпин избегает общения с главой Кремля в последние полтора месяца. А по мнению политолога и социолога Игоря Эйдмана, поездка муртады Владимира Путина в Пекин частично является "ответом" на визит Владимира Зеленского в США.