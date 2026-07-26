Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 25 июля 2026 года.

Как Кремль оправдывает свою позицию?

25 июля Путин встретился с Токаевым в Омске в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Во время встречи Токаев заявил, что многим сложно понять причины российской войны против Украины, и призвал Россию и Украину заморозить линию фронта и вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Во время открытой для печати части встречи Путин не ответил на это предложение.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что позже Путин "подробно рассказал Токаеву" о ходе войны и заявил, что заморозка нынешней линии фронта якобы невозможна, поскольку Россия должна достичь своих военных целей.

Песков также повторил позицию Кремля о том, что боевые действия могли бы прекратиться "до конца сегодняшнего дня", если бы Украина "приняла соответствующие решения".

Кремлевские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями России, которые, как неоднократно отмечал Кремль, включают все Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области еще до начала мирных переговоров, которые не гарантированно приведут к содержательному мирному соглашению,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики также отметили, что Путин сталкивается со снижением уровня поддержки и доверия, а также все большими проблемами в экономике. Потери российской армии растут, в то время как ее территориальные достижения в Украине остаются минимальными.

Несмотря на это, Путин продолжает вести войну почти так же, как с 2022 года.

Кремль и дальше сигнализирует россиянам, что они должны быть готовы к расходам, связанным с длительной войной против Украины. Вероятно, именно встреча Путина с Токаевым была использована как площадка, чтобы в который раз напомнить об этом.

– подытожили аналитики.

Напомним, 25 июля Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин готовится расширять мобилизацию на фоне значительных потерь российской армии. Так, за неполных семь месяцев 2026 года в армию набрали 221 тысячу человек. А потерял враг за этот период почти 225,5 тысяч оккупантов: 131 тысяч - погибли, около 93 тысяч - ранены.