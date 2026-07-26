Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 25 липня 2026.

Як Кремль виправдовує свою позицію?

25 липня Путін зустрівся з Токаєвим в Омську в межах Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану. Під час зустрічі Токаєв заявив, що багатьом важко зрозуміти причини російської війни проти України, і закликав Росію та Україну заморозити лінію фронту та повернутися до переговорів у стамбульському форматі.

Під час відкритої для преси частини зустрічі Путін не відповів на цю пропозицію.

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пізніше Путін "детально розповів Токаєву" про перебіг війни та заявив, що замороження нинішньої лінії фронту нібито є неможливим, оскільки Росія має досягти своїх військових цілей.

Пєсков також повторив позицію Кремля про те, що бойові дії могли б припинитися "до кінця сьогоднішнього дня", якби Україна "ухвалила відповідні рішення".

Кремлівські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами Росії, які, як неодноразово наголошував Кремль, включають усі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області ще до початку мирних переговорів, які не гарантовано призведуть до змістовної мирної угоди,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики також зазначили, що Путін стикається зі зниженням рівня підтримки та довіри, а також дедалі більшими проблемами в економіці. Втрати російської армії зростають, тоді як її територіальні здобутки в Україні залишаються мінімальними.

Попри це, Путін продовжує вести війну майже так само, як і з 2022 року.

Кремль і надалі сигналізує росіянам, що вони мають бути готовими до витрат, пов'язаних із тривалою війною проти України. Імовірно, саме зустріч Путіна з Токаєвим була використана як майданчик, щоб вкотре нагадати про це,

– підсумували аналітики.

Нагадаємо, 25 липня Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін готується розширювати мобілізацію на тлі значних втрат російської армії. Так, за неповних сім місяців 2026 року до війська набрали 221 тисячу осіб. А втратив ворог за цей період майже 225,5 тисячі окупантів: 131 тисяча – загинули, близько 93 тисячі – поранені.