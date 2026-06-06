Путин не воспринял серьезно письмо, которого прислал Зеленский, восприняв это как хамство. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что не видит в этом ничего плохого, ведь открытые письма – приемлемая форма коммуникации в дипломатии.

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Что означает ответ Путина на письмо Зеленского?

Игорь Рейтерович считает, что открытое письмо от Украины к Путину – это был вызов, довольно жесткое и очень прямолинейное приглашение к диалогу.

Политолог о встрече Зеленского и Путина: видео

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Однако кремлевский диктатор ответил, что не видит смысла встречаться. По словам Рейтеровича, это прямое указание на то, что он испугался.

Путин откровенно выставил себя в слабой позиции, ведь на такие вещи так не отвечают,

– сказал он.

Учитывая это, возникает странная ситуация, ведь Зеленский прямо обращается к Кремлю, чтобы решить проблему – завершить войну. В России вроде бы также заявляли, что готовы говорить о ее прекращении, но вместо этого Путин отказывается, когда появляется реальная возможность сделать это.

Поэтому свой шанс как-то выйти из этой ситуации он потерял. Но я был уверен, что примерно такая реакция и будет. Это тоже на самом деле результат. И он, как ни крути, хороший для нас и плохой для России,

– заметил политолог.

Все потому, что Путин в очередной раз показал всему миру, что он не хочет заканчивать войну – проблема только в нем и в России. Обвинить Украину, что ее усилия прекратить боевые действия вроде бы недостаточны – невозможно. Ведь вся проблема сводится фактически к нежеланию Кремля заканчивать войну.

Интересно, Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в возможной встрече Зеленского и Путина, если стороны сочтут ее целесообразной. В то же время президент США дал понять, что решение о таких переговорах должны принимать непосредственно Киев и Москва. Американский лидер также отметил, что не будет навязывать сторонам формат диалога.

Что известно о письме Зеленского к Путину?

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором призвал его согласиться на прямые переговоры по завершению войны. Украина предлагает прекращение огня на период переговоров и обмен пленными по принципу "всех на всех". Также президент подчеркнул, что к мирному процессу должны быть привлечены международные партнеры.

Владимир Зеленский назвал реакцию Владимира Путина на свое открытое письмо слабой и заявил, что Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание завершать войну. Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию. Также Зеленский сообщил, что согласовал новые операции СБУ против страны-агрессора и анонсировал подготовку встреч с западными партнерами.

Путин в ответ на письмо Зеленского заявил, что призыв к встрече это якобы попытка остановить продвижение россиян на фронте. Кремлевский диктатор обратился к оккупантам, призвав продолжать наступление и дальше.