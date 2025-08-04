Украина предложила России провести встречу Зеленского и Путина с участием Эрдогана и Трампа. Президент Турции тоже активно продвигает эту идею.

Насколько реальна перспектива такой встречи, оценил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью для РБК-Украина, передает 24 Канал.

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Возможна ли встреча Путина, Зеленского, Трампа и Эрдогана?

Над мнению Джеляла, все зависит от согласия России – добровольного или под принуждением. Президенты Украины, Турции и США неоднократно демонстрировали готовность к четырехсторонней встрече. Однако Москва – против. За три раунда переговоров в Стамбуле ее позиция не изменилась.

Посол указал, что Россия и Украина имеют разные взгляды на подготовку к встрече лидеров. Киев считает, что сначала должно быть достигнуто перемирие,

Дело в том, что мы с Россией имеем разную логику по подготовке к встрече лидеров.

Наша позиция такова: сначала должно быть достигнуто перемирие. Затем – дать переговорным группам время на проработку условий устойчивого и справедливого мира. В то же время, понимая, что Россия может затягивать этот процесс, Зеленский предложил сразу провести встречу лидеров – чтобы согласовать основные принципы будущих переговоров. Это ограничило бы возможности России уклоняться от конструктивного диалога.

Кремль имеет другой подход. Он хочет, чтобы сначала экспертные группы что-то наработали, и только когда это будет выгодно для них – готовы говорить о перемирии или встрече лидеров.

Если Украина стремится, чтобы остановилось кровопролитие по крайней мере на время переговоров, то Россия настроена убивать, пока не будут согласованы позиции сторон.

Джелял подчеркнул: Россию нужно заставить как минимум согласиться на перемирие, а в идеале – сесть за стол серьезных переговоров о мире.