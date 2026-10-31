Была конкретная цель: президент Финляндии оправдал разговор с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб раскрыл новые подробности беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся 27 октября. Также политик объяснил, почему решился позвонить российскому диктатору.

Новые подробности дипломатической инициативы обнародовал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Анри Ванханен в социальной сети X, сославшись на заявление финского лидера, сделанное в эфире телеканала Yle.

Зачем Стубб звонил Путину?

Прежде всего, Стубб опроверг статью The Financial Times, в которой говорится, что большую часть телефонного разговора заняла псевдоисторическая лекция Путина о славянах. Ранее это сообщение в СМИ опроверг и второй участник разговора с главой Кремля – премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По словам финского президента, хотя Путин и начал беседу со своей привычной интерпретации событий с 2014 года, в дальнейшем переговоры переросли в содержательный и конкретный двусторонний обмен мнениями.

Идея беседы с Путиным возникла по итогам встречи с украинскими и американскими представителями в Осло 20 октября. И от Киева, и от Вашингтона Стубб получил добро на звонок диктатору.

Время для звонка выбрали намеренно, ведь Финляндия и Норвегия стремились провести беседу перед запланированными трехсторонними переговорами США, Украины и России в Абу-Даби.

Кроме того, Стубб уточнил главную цель инициативы – создать условия для возможной личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Сейчас главная задача – добиться прогресса на переговорах в Абу-Даби. Встреча двух президентов может стать следующим шагом, если результаты переговоров дадут для этого достаточные основания.

Стубб также подчеркнул, что Финляндия не стремится занять место за столом переговоров. Он признал, что европейским странам сложно договориться о едином представителе, который мог бы участвовать в этом процессе.

По мнению Ванханена, этот разговор сам по себе не должен был стать дипломатическим прорывом. Он был лишь одним из шагов, призванных поддержать переговорный процесс и в конечном итоге приблизить личную встречу двух президентов.

В то же время остается открытым вопрос, действительно ли Путин готов к переговорам.

Его основные цели не изменились, поэтому есть основания относиться к таким намерениям скептически.

Главная проверка состоится в Абу-Даби. Именно там станет ясно, готова ли Москва отказаться от повторения своих прежних требований и пойти на реальные шаги.