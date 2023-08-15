Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что встреча Путина и Эрдогана является необходимой для последнего. Президент Турции будет проталкивать свои интересы.

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Поедет ли Путин в Турцию

Как подчеркнул Свитан, до сих пор так и не понятно, приедет ли российский диктатор вообще в Турцию. Возможно, Эрдоган тут действует по какому-то заранее оговоренному плану.

Восток – это тонкое дело, поэтому тут есть свои нюансы и видение развития ситуации. Однако очевидно, что президент Турции и дальше будет проталкивать собственные интересы.

В Турции более 100 миллиардов долларов торгового оборота с Россией. Увидим, что они здесь крутят. Не хотелось бы, чтобы Эрдоган стал барыгой. Хотя некоторые турецкие компании и скупают ворованное украинское зерно, которое вывозит Россия,

– считает Свитан.

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Скорее всего, Путин поедет в Турцию, если будет гарантия, что его не арестуют из-за ордера от Международного уголовного суда. И вряд ли в этом случае "бункерный" отправит двойника, ведь Эрдоган его просто не примет.

Обратите внимание! Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Все из-за незаконной депортации украинских детей на территорию России.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко